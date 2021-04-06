В Словакии выразили обеспокоенность ситуацией на украинских границах. Страна обеспокоена наращиванием российских войск.

В Министерстве иностранных дел Словакии призвали к сдерживанию и деэскалации напряженности на границе. Об этом заявил премьер-министр Словакии Иван Корчок.

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"Нарушение режима прекращения огня (на Донбассе – 24 канал) и сообщение о скоплении российских военных на украинской границе вызывают беспокойство", – написал он.

В то же время Иван Корчок отметил, что Словакия продолжает твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на сообщение Ивана Корчока написал, что Украина ценит сильный сигнал Словакии.

Словакию проинформировали о ситуации на Донбассе

Также 6 апреля заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел телефонный разговор с дипломатическим советником Президента Словакии Яной Кобзов.

Он проинформировал об эскалации ситуации безопасности на Востоке Украины, обратив внимание на существенное увеличение количества нарушений режима прекращения огня и наращивание российских войск вдоль российско-украинской границы.

Собеседники согласились с важностью политического давления на Россию с целью соблюдения ею обязательств в рамках Минских договоренностей.

Ситуация на границах Украины: что нужно знать

Украинская разведка предупредила о вероятности подготовки России к эскалации конфликта на Донбассе.

В то же время Россия под видом учений подняла военную авиацию в регионах, граничащих с границей Украины.

6 апреля Министерство обороны Украины заявило, что командование армии России продолжает наращивать боевые возможности оккупантов на Донбассе. Также Россия начала проверять боевую готовность своих вооруженных сил.



Расположение группировок РФ вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала