У Словаччині висловили занепокоєння щодо ситуації на українських кордонах. Країна стурбована нарощуванням російських військ.

У Міністерстві закордонних справ Словаччини закликали до стримування та деескалації напруженості на кордоні. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Іван Корчок.

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"Порушення режиму припинення вогню (на Донбасі – 24 канал) і повідомлення про скупчення російських військових на українському кордоні викликають занепокоєння", - написав він.

Водночас Іван Корчок зазначив, що Словаччина продовжує твердо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на допис Івана Корчока написав, що Україна цінує сильний сигнал Словаччини.

Словаччину поінформували щодо ситуації на Донбасі

Також 6 квітня З аступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з дипломатичним радником Президента Словаччини Яною Кобзовою.

Він поінформував про ескалацію безпекової ситуації на Сході України, звернувши увагу на суттєве збільшення кількості порушень режиму припинення вогню та нарощування російських військ вздовж українсько-російського кордону.

Співрозмовники погодилися з важливістю політичного тиску на Росію з метою дотримання нею зобов'язань у межах Мінських домовленостей.

Ситуація на кордонах України: що треба знати

Українська розвідка попередила у ймовірності підготовки Росії до ескалації конфлікту на Донбасі.

Водночас Росія під виглядом навчань підняла військову авіацію в регіонах, що межують з кордоном України.

6 квітня Міністерство оборони України заявило, що командування армії Росії продовжує нарощувати бойові можливості окупантів на Донбасі. Також Росія почала перевіряти бойову готовність своїх збройних сил.



Розташування угруповань РФ вздовж держкордону України / Інфографіка 24 каналу