Словакия передаст Украине зенитно-ракетный комплекс "Куб": что о нем известно

Словакия передает Украине зенитно-ракетные комплексы "Куб" советского производства. Эти ЗРК уже давно находятся на вооружении наших военных, однако новые еще больше усилят армию.

"Куб" – это самоходный зенитный ракетный комплекс, информирует 24 Канал. Его используют для защиты Сухопутных войск, в частности танковых дивизий. ЗРК защищает от целей, двигающихся на средних и малых высотах.

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Какие характеристики имеет "Куб"

ЗРК весит 32,4 тонн;

вооружение – 3 ракеты;

масса одной ракеты – 630 килограммов;

время развертывания – 5 минут;

максимальная скорость – 65 километров в час;

запас хода – 500 километров.

"Куб" может сбивать воздушные цели, летящие со скоростями 420 – 600 метров в секунду. Зенитно-ракетный полк состоит из 5 стартовых батарей, батареи управления и вспомогательных подразделений. ЗРК имеет 2 самоходные установки на легком гусеничном ходу. Ракета длиной до 6 метров захватывает цель со старта и сопровождает ее в соответствии со скоростью.

Эту технику начали разрабатывать еще в 1958 году. СССР взял на вооружение комплекс в 1967 году. Интересно, что тогда для работы сверхзвукового двигателя использовалось не жидкое, а твердое топливо. ЗРК оборудовали полуактивной радиолокационной головкой самонаведения.

У Украины есть на вооружении "Куб"

Украина до начала полномасштабной войны имела на вооружении ЗРК "Куб". В 2021 году в Украине представили модернизированную версию "Куба" – 2K12M1-2Д "Квадрат-2Д".

В комплексе заменили 99% аналоговой элементной базы новой цифровой. Следовательно, боевые возможности значительно улучшили.