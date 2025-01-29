В Словакии вызвали украинского посла из-за заявлений Киева в адрес Фицо

МИД Словакии вызвал украинского посла "на ковер". Это произошло на фоне критики Киевом словацкого премьер-министра Роберта Фицо.

Украинскую сторону обвинили во вмешательстве в дела Словакии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Denník N.

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В чем обвиняют украинскую сторону

Министерство иностранных дел Словакии вызвало украинского посла Мирослава Кастрана. Ранее Киев довольно откровенно критиковал словацкого премьера Роберта Фицо.

Словацкий МИД выразил украинскому послу "решительный протест" из-за заявлений украинской стороны. Их назвали вмешательством во внутренние дела Словакии.

О каких именно заявлениях идет речь, не уточняется.

Напомним, украинский МИД объяснил, что Роберт Фицо прибегнул к поиску внешних врагов на фоне снижения доверия среди словацкого общества и протестов против его пророссийского курса. Украинская сторона неоднократно предупреждала об опасности пророссийской политики руководства Словакии. В министерстве говорят, что руководство Словакии прекратило "различать черное и белое", а лидеров соседних дружественных демократий называет "врагами".