Українську сторону звинуватили у втручанні у справи Словаччини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Denník N.

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У чому звинувачуюють українську сторону

Міністерство закордонних справ Словаччини викликало українського посла Мирослава Кастрана. Раніше Київ доволі відверто критикував словацького прем'єра Роберта Фіцо.

Словацьке МЗС висловило українському послу "рішучий протест" через заяви української сторони. Їх назвали втручанням у внутрішні справи Словаччини.

Про які саме заяви йдеться, не уточнюється.

Нагадаємо, українське МЗС пояснило, що Роберт Фіцо вдався до пошуку зовнішніх ворогів на тлі зниження довіри серед словацького суспільства та протестів проти його проросійського курсу. Українська сторона неодноразово попереджала про небезпеку проросійської політики керівництва Словаччини. У міністерстві кажуть, що керівництво Словаччини припинило "розрізняти чорне та біле", а лідерів сусідніх дружніх демократій називає "ворогами".