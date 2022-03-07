Словения отправляет в Украину 5 000 станций StarLink
Источник:твиттер Шмыгаля
Словения собирает все доступные в ЕС станции приема спутникового интернета StarLink. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, в Словении рассчитывают, что до 5 000 станций будут отправлены в Украину уже в ближайшие дни.
Шмиыаль поблагодарил за эту инициативу премьер-министра Словении Янезу Янша.
В тему Киев получил дополнительные системы Starlink
Станции StarLink важны в условиях атак оккупантов на нашу инфраструктуру, когда отсутствует электроэнергия. Всё это поможет нашим защитникам быть на связи.
Коротко о StarlinkЭто система беспроводной спутниковой связи, благодаря которой можно получить доступ к широкополосному интернет-подключению. Терминалы Starlink работают благодаря сети спутников на орбите, которые взаимодействуют между собой на низких частотах.
Благодаря Starlink в любом уголке Земли можно установить бесперебойную связь.
Напомним, первую партию оборудования от Илона Маска для спутникового интернета Starlink Украина получила 1 марта.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!