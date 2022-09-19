Словения предоставит Украине почти 30 танков: взамен получит технику от Германии

Словения передаст Украине около трех десятков танков M-55С. Это стало возможным после того, как страна достигла договоренностей с Германией.

Соответствующую информацию сообщило правительство Словении. Договоренностей достигли премьер-министр Словении Роберт Голоб в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Читайте также Германия доставит в Украину РСЗО Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo

Словения предоставит Украине почти 3 десятка танков

Будучи солидарными с украинским народом, премьер-министр Роберт Голоб и канцлер Олаф Шольц договорились о совместных действиях, чтобы украинская сторона получила 28 словенских танков М-55С,

– говорится в сообщении правительства.

Политики договорились, что Словения получит от Германии 40 германских военно-транспортных машин. В том числе 35 полноприводных грузовиков и 5 цистерн для воды.

Словенское правительство объяснило, что этот обмен усилит оборонное сотрудничество между Словенией и Германией.

Германия также передаст Украине технику

Танки M-55S представляют собой модернизированные советские танки Т-55. Их выпускали еще в 1958 – 1979 годах. Словения в конце 90-х годов их модернизировала, добавив динамическую броню, более мощный двигатель, улучшенную систему управления огнем.

Минобороны Германии 19 сентября сообщило, что передаст Украине две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo.

Более того, министерство пообещало, что Германия уже в сентябре запустит учебные проекты для украинских военных.

Смотрите также детали самой масштабной помощи Украины от Байдена: видео