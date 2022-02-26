Словения закрыла воздушное пространство для самолетов России
Источник:твиттер правительства Словении
Правительство Словении сообщило, что страна закрыла воздушное пространство для самолетов России. Решение приняли из-за циничного вторжения РФ в Украину.
На сегодняшнем заседании правительство Словении приняло решение о запрете полетов в воздушном пространстве самолетов, зарегистрированных в Российской Федерации.
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Кроме того, Словения передала гуманитарный взнос в размере 100 тысяч евро Международному комитету Красного Креста на помощь украинцам.
Европейские страны осуждают действия Путина и призывают остановить войну в Украине. Из-за этого несколько стран уже закрыли свое небо для российских самолетов.
Какие страны закрыли воздушное пространство для России:
- Польша
- Болгария
- Чехия
- Литва
- Латвия
- Румыния
- Великобритания
- Болгария
- Эстония.
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