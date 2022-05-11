Словно насильник поздравил с днем изнасилования: Подоляк осудил Кремль и пособников на Донбассе

В России 11 мая поздравили жителей Донбасса с "днем республики". На это остро отреагировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

В своем твиттере он посвятил пост циничному празднованию дня республики. Михаил Подоляк подчеркнул, что это напоминает поздравление насильника с днем изнасилования.

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Россия превратила Донбасс в Сомали

Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что никаких "республик" нет. Зато есть самые криминальные анклавы. Которые, к слову, финансируются Россией. Страной, которую скоро могут признать спонсором международного терроризма.

Когда богатый район, принимавший ЕВРО-2012, превратился в бандитское Сомали. Украина вернет Донбассу право на счастливую жизнь,

– подчеркнул он.

Жителей Донбасса поздравили с "днем республики": что известно

В среду, 11 мая, президент России Владимир Путин поздравил марионеточного главу "ДНР" Дениса Пушилина и жителей псевдореспублики с "восьмой годовщиной ее создания". Текст соответствующей телеграммы был опубликован на официальном сайте Кремля.

Почему день республики отмечают 11 мая? Все потому, что 8 лет назад на оккупированных территориях Донецкой области провели "референдум". В его результате – как и с полуостровом Крым – большинство проголосовали за якобы независимость от Украины.

Заметим, что Подоляк неоднократно резко откликается на заявления Кремля и его пособников. Так, высказывания о "референдумах" или "народных республиках" советник главы Офиса Президента назвал никчемными. Он отметил, что и Херсонская, и Запорожская, и Донецкая, и Луганская области – это Украина. Подоляк добавил, что любые попытки сделать эти области частью России окончатся одним – смертью российских захватчиков.

В то же время представитель Госдепартамента США Нед Прайс отметил, что Россия может аннексировать Донецкую и Луганскую области. Он добавил, что в США известен этот российский сценарий, используемый страной-агрессором постоянно.

Разведывательные данные свидетельствуют о том, что аннексировать оккупированные территории на Востоке оккупанты планируют в середине мая. Что касается Херсонской области, то там тоже стремятся создать "народную республику". После этого будет проведен референдум по классической схеме.

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