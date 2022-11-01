Словно в боевике побывали, все вокруг взрывается, – переселенка из Мариуполя о первых днях войны
Переселенка из Мариуполя Анна рассказала, что первую неделю войны она с семьей провела в квартире. Впоследствии, когда город взяли в кольцо, его стали сильно обстреливать.
Никто из мариупольцев не думал, что их город будут уничтожать. Не думала и Анна, которая поделилась своей историей с 24 каналом в рамках проекта СВОИ.
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Обстрелы начались еще с первых дней
Анна припоминает, что левый берег города попал под раздачу первым. Первые 3 дня в городе еще работали магазины и заправки, поэтому женщина сделала большие запасы продовольствия и необходимого.
Переселенка призналась, что они планировали оставаться, ведь никто не думал, что оккупанты решат захватить и уничтожить город. Однако уже 2 марта снаряды захватчиков начали попадать во дворы мирных жителей.
Анна решила уехать из города или хоть переехать в более безопасный район. Чтобы перевезти ее с детьми к свекрови, муж Анны приехал в Мариуполь.
Соседи не узнали, потому что он зашел в форме, с автоматом. Они думали, что сейчас их будут убивать. Но потом очень обрадовались и начали его обнимать,
– рассказывает Анна о встрече с мужем-военным.
По словам жительницы Мариуполя, нужно было ехать очень осторожно, ведь оккупанты постоянно обстреливали город. Старшая дочь даже сказала женщине, что чувствует себя, словно попала в боевик, потому что вокруг все взрывалось.
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Что сейчас происходит в Мариуполе
- Оккупанты полностью уничтожили город. Недавно они обустроили там тренировочные базы и полигоны для мобилизованных.
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что по городу постоянно передвигают вражескую технику. По его словам, россияне почти не интересуются проблемами гражданского населения.
- Оккупационные власти не имеют плана действий по решению гуманитарных потребностей мариупольцев. Поэтому ситуация там с каждым днем ухудшается.
- В городе огромные очереди. Люди ждут часами, чтобы купить самые необходимые продукты, которые и так в дефиците.
- Кроме того, местные жители сообщают, что в городе массово убивают женщин. Люди предполагают, что в Мариуполе появился серийный маньяк.
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