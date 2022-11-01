Словно в боевике побывали, все вокруг взрывается, – переселенка из Мариуполя о первых днях войны

Переселенка из Мариуполя Анна рассказала, что первую неделю войны она с семьей провела в квартире. Впоследствии, когда город взяли в кольцо, его стали сильно обстреливать.

Никто из мариупольцев не думал, что их город будут уничтожать. Не думала и Анна, которая поделилась своей историей с 24 каналом в рамках проекта СВОИ.

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Обстрелы начались еще с первых дней

Анна припоминает, что левый берег города попал под раздачу первым. Первые 3 дня в городе еще работали магазины и заправки, поэтому женщина сделала большие запасы продовольствия и необходимого.

Переселенка призналась, что они планировали оставаться, ведь никто не думал, что оккупанты решат захватить и уничтожить город. Однако уже 2 марта снаряды захватчиков начали попадать во дворы мирных жителей.

Анна решила уехать из города или хоть переехать в более безопасный район. Чтобы перевезти ее с детьми к свекрови, муж Анны приехал в Мариуполь.

Соседи не узнали, потому что он зашел в форме, с автоматом. Они думали, что сейчас их будут убивать. Но потом очень обрадовались и начали его обнимать,

– рассказывает Анна о встрече с мужем-военным.

По словам жительницы Мариуполя, нужно было ехать очень осторожно, ведь оккупанты постоянно обстреливали город. Старшая дочь даже сказала женщине, что чувствует себя, словно попала в боевик, потому что вокруг все взрывалось.

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Что сейчас происходит в Мариуполе

Оккупанты полностью уничтожили город. Недавно они обустроили там тренировочные базы и полигоны для мобилизованных.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что по городу постоянно передвигают вражескую технику. По его словам, россияне почти не интересуются проблемами гражданского населения.

Оккупационные власти не имеют плана действий по решению гуманитарных потребностей мариупольцев. Поэтому ситуация там с каждым днем ухудшается.

В городе огромные очереди. Люди ждут часами, чтобы купить самые необходимые продукты, которые и так в дефиците.

Кроме того, местные жители сообщают, что в городе массово убивают женщин. Люди предполагают, что в Мариуполе появился серийный маньяк.

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