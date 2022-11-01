Ніхто з маріупольців тоді не думав, що їхнє місто будуть знищувати. Не думала й Анна, яка поділилася своєю історією з 24 каналом у рамках проєкту СВОЇ.
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Обстріли почалися ще з перших днів
Анна пригадує, що лівий берег міста попав під роздачу першим. Перші 3 дні у місті ще працювали магазини та заправки, тому жінка зробила великі запаси харчів та необхідного.
Переселенка зізналася, що вони планували залишатися, адже ніхто не думав, що окупанти вирішать захопити й знищити місто. Однак вже 2 березня снаряди загарбників почали влучати у двори мирних жителів.
Анна вирішила виїхати з міста або хоч переїхати у більш безпечний район. Щоб перевезти її з дітьми до свекрухи, чоловік Анни приїхав до Маріуполя.
Сусіди не впізнали, бо він зайшов у формі, з автоматом. Вони думали, що зараз їх будуть вбивати. Але потім дуже зраділи та почали його обіймати,
– розповідає Анна про зустріч з чоловіком-військовим.
За словами мешканки Маріуполя, треба було їхати дуже обережно, адже окупанти постійно обстрілювали місто. Старша донька навіть сказала жінці, що почувається, ніби потрапила у бойовик, бо навколо все вибухало.
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Що зараз діється в Маріуполі
- Окупанти повністю знищили місто. Нещодавно вони облаштували там тренувальні бази й полігони для мобілізованих.
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що містом постійно пересувають ворожу техніку. За його словами, росіяни майже не цікавляться проблемами цивільного населення.
- Окупаційна влада не має плану дій щодо вирішення гуманітарних потреб маріупольців. Через це ситуація там з кожним днем погіршується.
- У місті величезні черги. Люди чекають годинами, щоб купити найнеобхідніші продукти, які і так у дефіциті.
- Крім того, місцеві мешканці повідомляють, що у місті масово вбивають жінок. Люди припускають, що в Маріуполі з'явився серійний маніяк.
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