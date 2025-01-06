Обошло "квадроберов", "МСЭК" и "усталость": что признали словом года в Украине

Среди претендентов на звание слова 2024 года были – СЗЧ, Курская операция, МСЭК и другие. Однако именно "бусификация" стала словом года, по версии словаря современного украинского языка и сленга "Мислово".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт проекта.

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"Бусификация" стало словом года в Украине

Словарь современного украинского языка и сленга "Мислово" выбрал слово "бусификация" словом 2024 года. Там указали, что это неологизм, который обозначает принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре, находился в центре общественного внимания в ушедшем году,.

"Термин указывает на проблемы с мобилизацией, когда количественные показатели преобладают над качественными, а права человека (иногда вместе со здравым смыслом) отходят на второй план", – говорится на сайте "Мыслово".

Там указали, что слово образовано от корня "бус" в значении "микроавтобус" и суффиксоида "-ификация", который указывает на действие, преобразования (от лат. facio - делаю) по тому же принципу, что и "русификация" или "верификация".

На звание слова года также претендовали:

СЗЧ (самовольное оставление части) - из-за неэффективной организации и управления войсками, в том числе и бусификации, СЗЧ приобрело в прошлом году массовый и угрожающий характер;

(самовольное оставление части) - из-за неэффективной организации и управления войсками, в том числе и бусификации, СЗЧ приобрело в прошлом году массовый и угрожающий характер; Курская операция – как самая успешная украинская военная операция прошлого года, которая всколыхнула мировое инфопространство и подтвердила субъектность Украины;

– как самая успешная украинская военная операция прошлого года, которая всколыхнула мировое инфопространство и подтвердила субъектность Украины; усталость – как закономерный результат войны на истощение, которую ведет против Украины Российская Федерация;

– как закономерный результат войны на истощение, которую ведет против Украины Российская Федерация; переговоры – желание переговоров с целью достижения перемирия или замораживания как результат истощения от войны;

– желание переговоров с целью достижения перемирия или замораживания как результат истощения от войны; МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) – скандал с МСЭК и прокурорами как показатель институционализированной коррупции в Украине;

(медико-социальная экспертная комиссия) – скандал с МСЭК и прокурорами как показатель институционализированной коррупции в Украине; популизм – в связи с программами "национальный кэшбек" и "тысяча Зеленского" и началом разговоров о выборах;

– в связи с программами "национальный кэшбек" и "тысяча Зеленского" и началом разговоров о выборах; Магура – морской дрон, как символ развития беспилотных систем, который изменил баланс сил в Черном море;

– морской дрон, как символ развития беспилотных систем, который изменил баланс сил в Черном море; лалохезия (использование лайки для снятия боли или стресса) – слово стало одним из самых посещаемых в словаре, что иллюстрирует ситуацию нормализации использования ненормативной лексики во время войны;

(использование лайки для снятия боли или стресса) – слово стало одним из самых посещаемых в словаре, что иллюстрирует ситуацию нормализации использования ненормативной лексики во время войны; квадроберы (представители детской субкультуры, которые копируют животных) – это течение стало в Украине наиболее заметным культурным трендом ушедшего года,.

Интересно! Словарь "Мыслово" создан в 2012 году с целью фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Слова и определения к ним присылают пользователи. "Мыслово" выбирает слово года в двенадцатый раз. Основными критериями при выборе слова года является его популярность и социальная значимость.

Заметим, что словами года за прошлые годы были: в 2023 – мобилизация, в 2022 – фраза "русский военный корабль – иди на*уй", в 2021 – вакцина, а в 2020 – коронавирус.