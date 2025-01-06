Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт проєкту.

Дивіться також Мобілізація 2025: що змінюється для обмежено придатних до військової служби

"Бусифікація" стало словом року в Україні

Словник сучасної української мови та сленгу "Мислово" обрав слово "бусифікація" словом 2024 року. Там вказали, що це неологізм, який позначає примусову мобілізацію за прискореною процедурою, перебував в центрі суспільної уваги року, що минув.

"Термін вказує на проблеми з мобілізацією, коли кількісні показники переважають над якісними, а права людини (подекуди разом зі здоровим глуздом) відходять на другий план", – ідеться на сайті "Мислово".

Там вказали, що слово утворене від кореня "бус" у значенні "мікроавтобус" та суфіксоїда "-іфікація", який вказує на дію, перетворення (від лат. facio — роблю) за тим самим принципом, що і "русифікація" або "верифікація".

На звання слова року також претендували:

СЗЧ (самовільне залишення частини) — через неефективну організацію і управління військами, зокрема і бусифікацію, СЗЧ набуло у минулому році масового та загрозливого характеру;

(самовільне залишення частини) — через неефективну організацію і управління військами, зокрема і бусифікацію, СЗЧ набуло у минулому році масового та загрозливого характеру; Курська операція – як найуспішніша українська військова операція минулого року, яка сколихнула світовий інфопростір та підтвердила суб’єктність України;

– як найуспішніша українська військова операція минулого року, яка сколихнула світовий інфопростір та підтвердила суб’єктність України; втома – як закономірний результат війни на виснаження, яку веде проти України Російська Федерація;

– як закономірний результат війни на виснаження, яку веде проти України Російська Федерація; переговори – бажання переговорів з метою досягнення перемир’я чи заморожування як результат виснаження від війни;

– бажання переговорів з метою досягнення перемир’я чи заморожування як результат виснаження від війни; МСЕК (медико-соціальна експертна комісія) – скандал з МСЕК та прокурорами як показник інституціоналізованої корупції в Україні;

(медико-соціальна експертна комісія) – скандал з МСЕК та прокурорами як показник інституціоналізованої корупції в Україні; популізм – у зв’язку з програмами "національний кешбек" та "тисяча Зеленського" та початком розмов про вибори;

– у зв’язку з програмами "національний кешбек" та "тисяча Зеленського" та початком розмов про вибори; Магура – морський дрон, як символ розвитку безпілотних систем, який змінив баланс сил у Чорному морі;

– морський дрон, як символ розвитку безпілотних систем, який змінив баланс сил у Чорному морі; лалохезія (використання лайки для зняття болю або стресу) – слово стало одним з найвідвідуваніших у словнику, що ілюструє ситуацію нормалізації використання ненормативної лексики під час війни;

(використання лайки для зняття болю або стресу) – слово стало одним з найвідвідуваніших у словнику, що ілюструє ситуацію нормалізації використання ненормативної лексики під час війни; квадробери (представники дитячої субкультури, які копіюють тварин) – ця течія стала в Україні найбільш помітним культурним трендом року, що минув.

Цікаво! Словник "Мислово" створений у 2012 році з метою фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови. Слова та визначення до них надсилають користувачі. "Мислово" обирає слово року вдванадцяте. Основними критеріями при виборі слова року є його популярність та соціальна значущість.

Зауважимо, що словами року за минулі роки були: у 2023 – мобілізація, у 2022 – фраза "рускій воєнний корабль – іді на*уй", у 2021 – вакцина, а у 2020 – коронавірус.