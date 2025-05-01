Сложная ночь для Украины, – Зеленский отреагировал на российскую атаку баллистикой и дронами
- В ночь на 24 мая Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и 250 дронами, в частности иранскими "Шахедами".
- В результате атаки пострадали несколько регионов Украины, есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома и инфраструктура.
- Президент Зеленский призвал к усилению санкций против России, отметив, что это единственный путь к прекращению огня и начала настоящей дипломатии.
В ночь на 24 мая Россия в очередной раз атаковала Украину. Враг запустил баллистику и 250 ударных дронов.
Украинский глава государства отреагировал на атаку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
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Что сказал Зеленский о российской атаке по Украине
Утром 24 мая Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки в Киеве до сих пор обезвреживают части российских ракет и дронов, а на местах попаданий и падений обломков продолжаются спасательные работы и работают экстренные службы.
По словам главы государства, ночью в городе было много пожаров и взрывов. Вследствие этого есть раненые, также пострадали жилые дома, автомобили, предприятия.
Последствия атаки на Киев и область: видео ГСЧС
Сложная ночь для всей Украины: 250 ударных дронов, из которых абсолютное большинство – это иранские "Шахеды", 14 баллистических ракет. Пострадали Одесская область, Винницкая область, Сумская область, Харьковская область, Донецкая область, Киевская область, Днепровская область. Повсюду – по гражданским. Есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким,
– написал Зеленский.
Он также добавил, что с каждым таким обстрелом мир убеждается в том, что причина затягивания войны в Москве, ведь Украина много раз предлагала прекращение огня – как полное, так и в небе. Однако все это было проигнорировано.
По словам Зеленского, нужно давить на Россию значительно сильнее, чтобы был результат и началась настоящая дипломатия. Президент говорит, что ждет санкционные шаги от США, Европы и всех наших партнеров.
По его мнению, только дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики заставят Москву прекратить огонь.