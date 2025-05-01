Сложная ночь для Украины, – Зеленский отреагировал на российскую атаку баллистикой и дронами

В ночь на 24 мая Россия в очередной раз атаковала Украину. Враг запустил баллистику и 250 ударных дронов.

Украинский глава государства отреагировал на атаку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что сказал Зеленский о российской атаке по Украине

Утром 24 мая Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки в Киеве до сих пор обезвреживают части российских ракет и дронов, а на местах попаданий и падений обломков продолжаются спасательные работы и работают экстренные службы.

По словам главы государства, ночью в городе было много пожаров и взрывов. Вследствие этого есть раненые, также пострадали жилые дома, автомобили, предприятия.

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Сложная ночь для всей Украины: 250 ударных дронов, из которых абсолютное большинство – это иранские "Шахеды", 14 баллистических ракет. Пострадали Одесская область, Винницкая область, Сумская область, Харьковская область, Донецкая область, Киевская область, Днепровская область. Повсюду – по гражданским. Есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким,

– написал Зеленский.

Он также добавил, что с каждым таким обстрелом мир убеждается в том, что причина затягивания войны в Москве, ведь Украина много раз предлагала прекращение огня – как полное, так и в небе. Однако все это было проигнорировано.

По словам Зеленского, нужно давить на Россию значительно сильнее, чтобы был результат и началась настоящая дипломатия. Президент говорит, что ждет санкционные шаги от США, Европы и всех наших партнеров.

По его мнению, только дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики заставят Москву прекратить огонь.