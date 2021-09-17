Сложно скрывать, – в "Слуге народа" прокомментировали конфликт с Разумковым
Источник:24 канал
Дмитрия Разумкова обвинили в затягивании борьбы с олигархами после того, как он направил законопроект в Венецианскую комиссию. Несмотря на слухи об отставке Евгения Кравчук заверила, что такого предложения не получала.
Такую информацию заместитель председателя фракции "Слуга народа" сообщила в эфире 24 канала. По ее словам, ни председатель фракции, ни первый заместитель к ней не обращались по вопросу об отставке Разумкова.
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"С таким предложением не обращались. Есть слухи, что уже подписные листы собирают. Мне тоже об этом неизвестно", – отметила Кравчук.
Несмотря на это, она не возразила, что конфликт все же существует.
Определенные разногласия между фракцией и председателем Верховной Рады есть. Здесь сложно это уже скрывать,
– отметила Кравчук.
Какова позиция фракции
"Слуги народа" считают, что законопроект о деолигархизации должен быть рассмотрен на следующей пленарной неделе безотлагательно.
"Такое затягивание нам выглядит довольно странным. Общество требует от нас реальной борьбы с олигархами, а не топтание на месте", – заявила Кравчук.
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Законопроект об олигархах: последние новости
- Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила, что законопроект якобы нарушает Конституцию Украины. Именно омбудсменка требовала, чтобы законопроект направили Венецианской комиссии.
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