В случае агрессии против Украины, Россия получит ответ не только США, – Блинкен
Источник:24 канал
Энтони Блинкен, который 19 января прибыл официальным визитом в Украину, в очередной раз выразил поддержку США территориальной целостности нашей страны. Глава Госдепа США рассказал, что Украина не останется одна в случае полномасштабного вторжения Кремля.
Во время встречи с Владимиром Зеленским Блинкен констатировал, что над Украиной нависла большая угроза.
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Блинкен подчеркнул, что США четко указали России на то, что в случае агрессии против Украины, действия Кремля будут иметь серьезные последствия не только со стороны Штатов, но и из Европы и других стран мира.
За последние несколько лет украинцы показали, что с помощью друзей со всего мира они могут преодолеть любые препятствия,
– подчеркнул он.
По словам главы Госдепа США, сила Украины, США и ЕС зависит от единства. Поэтому, как заметил Блинкен, цель России – создать раскол между странами.
"Однако мы не можем позволить это сделать. Украинцы, мы должны действовать сообща и усилить это единство. Ведь оно является наиболее важным сейчас", – подытожил Блинкен.
В свою очередь, Владимир Зеленский поблагодарил за мощную поддержку Украины со стороны США.
О чем говорили Блинкен и Зеленский: смотрите видео
Угроза российского вторжения в Украину: главное
- О возможности полномасштабного российского вторжения в западных СМИ говорят еще с октября 2021 года. По данным разведки, Россия активно наращивает войска у наших границ.
- Из-за угрозы вторжения и требования России относительно нерасширения НАТО, которые называют "гарантиями безопасности" в течение 10 – 13 января состоялись переговоры российских делегатов с США, НАТО и ОБСЕ.
- По данным американской разведки, Россия активно готовится к провокациям на Донбассе, чтобы оправдать свое вторжение в Украину, которое возможно уже этой зимой.
- Россия всячески отрицает свои агрессивные намерения, хотя кремлевские пропагандисты с экранов открыто говорят о возможности ввода войск на нашу территорию.