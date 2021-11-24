В случае прямой агрессии России парламент соберется за несколько часов, – Корниенко
Источник:"Радио Свобода"
В случае прямой российской агрессии против Украины Верховная Рада готова собраться срочно – в течение нескольких часов. При необходимости могут ввести военное или чрезвычайное положение.
О готовности парламента мгновенно реагировать на попытки России напасть на Украину в эфире заявил первый заместитель главы ВР, представитель "Слуги народа" Александр Корниенко.
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В случае агрессии России Рада соберется сразу же
Если это не неделя работы в округах, я думаю, что потенциал там за несколько часов собраться есть,
– отметил Корниенко.
По его словам, у Верховной Рады может быть только один план, если есть задача ввести военное или чрезвычайное положение, – провести соответствующее голосование со стороны нардепов она должна в течение нескольких часов.
Замглавы парламента добавил, что в случае непленарной недели, когда депутаты будут работать на своих округах, определят перечень спецмер для защиты парламентариев, чтобы принять решение.
"Понятно, что тем, кто не в Украине, им труднее это сделать... Если будут активные военные действия, то будут какие-то использоваться способы защиты депутатов", – пояснил нардеп. Это сделают для того, чтобы парламентарии могли принять необходимые решения.
Возможное нападение России на Украину: основное
- Глава разведки Минобороны Кирилл Буданов недавно рассказал, что Москва планирует напасть на Украину. Широкомасштабная атака может произойти уже в январе – феврале 2022 года.
- Информацию о том, что зимой Россия может пойти на обострение ситуации, подтвердила и разведка США.
- Нападение возможно по 3 направлениям – из оккупированного Крыма, через границу из России и через Беларусь.
- Министр обороны Украины Алексей Резников уверяет, что Вооруженные силы в случае обострения ситуации дадут отпор оккупанту.
- В то же время в России говорят, что сообщения о подготовке вторжения являются "вбросами". На самом же деле атаку готовит якобы Украина, а помогают ей союзники из США и НАТО.