В случае прямой агрессии России парламент соберется за несколько часов, – Корниенко

В случае прямой российской агрессии против Украины Верховная Рада готова собраться срочно – в течение нескольких часов. При необходимости могут ввести военное или чрезвычайное положение.

О готовности парламента мгновенно реагировать на попытки России напасть на Украину в эфире заявил первый заместитель главы ВР, представитель "Слуги народа" Александр Корниенко.

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В случае агрессии России Рада соберется сразу же

Если это не неделя работы в округах, я думаю, что потенциал там за несколько часов собраться есть,

– отметил Корниенко.

По его словам, у Верховной Рады может быть только один план, если есть задача ввести военное или чрезвычайное положение, – провести соответствующее голосование со стороны нардепов она должна в течение нескольких часов.

Замглавы парламента добавил, что в случае непленарной недели, когда депутаты будут работать на своих округах, определят перечень спецмер для защиты парламентариев, чтобы принять решение.

"Понятно, что тем, кто не в Украине, им труднее это сделать... Если будут активные военные действия, то будут какие-то использоваться способы защиты депутатов", – пояснил нардеп. Это сделают для того, чтобы парламентарии могли принять необходимые решения.

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