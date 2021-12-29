В случае военного положения: украинцам могут запретить переезжать или менять место жительства
29 декабря 2021 , 14:14Читати новину українською
Источник:24 канал
Украинцам могут запретить переезжать или менять место жительства. Это произойдет в случае введения в стране военного положения.
Порядок установления такого запрета или ограничения Кабмин принял на заседании 29 декабря. Чиновники приняли это решение без обсуждения.
Читайте также Россия продолжает стягивать войска к границам Украины: опубликовали карту
Согласно документу, украинцам могут запретить переезжать или менять место жительства на основании президентского указа о введении военного положения. Речь идет как о его действии в стране в целом, так и в отдельных местностях. В решении указаны обстоятельства и неблагоприятные факторы военного характера, которые создают серьезные угрозы для граждан.
Новость дополняется...