В случае военного положения: украинцам могут запретить переезжать или менять место жительства

Украинцам могут запретить переезжать или менять место жительства. Это произойдет в случае введения в стране военного положения.

Порядок установления такого запрета или ограничения Кабмин принял на заседании 29 декабря. Чиновники приняли это решение без обсуждения.

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Согласно документу, украинцам могут запретить переезжать или менять место жительства на основании президентского указа о введении военного положения. Речь идет как о его действии в стране в целом, так и в отдельных местностях. В решении указаны обстоятельства и неблагоприятные факторы военного характера, которые создают серьезные угрозы для граждан.

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