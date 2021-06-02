Оплатит штраф и пройдет курс ПДД: "слуга" Камельчук извинился за "быдлоту" и парковку жены

Недавно Юрий Камельчук поскандалил с активистами из-за неправильной парковки его жены. Теперь народный депутат от "Слуги народа" признал, что ошибался, пообещал заплатить штраф и вместе с женой подучить правила дорожного движения.
"Слуга народа" признал, что он не идеален, более того – никогда таким не был. Поэтому ему "не всегда удается действовать осознанно".
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Камельчук извинился за неправильную парковку жены
Подчиняюсь людям. Я был неправ. Мне жаль, что вы стали свидетелями подобных событий. Такое поведение любого человека не является допустимым,
– написал нардеп.
Он также попросил прощения у тех, "чью моральную организацию он задел".
Нардеп заявил о принятии таких решений
- он добровольно оплатит штраф за остановку в неустановленном месте – 425 гривен,
- просит прощения у журналистов программы "Зупини лося",
- вместе с женой обещает пройти частный курс по изучению правил дорожного движения,
- обязуется в дальнейшем останавливаться и парковаться только в установленных местах,
- запишется на курс "Управление гневом",
- передаст на благотворительность сумму в 10 раз большую размера штрафа,
- будет призывать всех, независимо от обстоятельств, сохранять спокойствие,
- продолжит работать над собой.
В завершение Камельчук поблагодарил Вселенную и людей за урок.
Конфликт Камельчука с активистами: что известно
- "Слуга народа" Юрий Камельчук недавно поскандалил с активистами проекта "Зупини лося".
- Конфликт между ними завязался из-за неправильной парковки жены нардепа.
- В разгаре спора "слуга народа" обозвал своих собеседников "быдлотой".
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