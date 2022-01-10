"Слуга" Ковалев объяснил, для чего купил 4 канал

В конце 2021 года стало известно, что "слуга народа" Алексей Ковалев стал владельцем 4 канала. Такой драгоценный подарок ему сделали родители. Зачем Ковалеву 4 канал – читайте далее.

Как рассказал Алексей Ковалев в интервью, в СМИ его "потянуло" из-за того, что в Украине "нет независимых медиа".

Важно "Слуге" Ковалеву "4 канал" подарила семья

Поэтому, как политик, он стремится развивать на родине независимую журналистику. В то же время "слуга" не прокомментировал информацию, что приобретение 4 канала пришлось с попытками Офиса Президента увеличить количество лояльных к власти телеканалов.

В Украине сейчас сложилась довольно интересная ситуация – у нас нет независимых медиа. То есть каждое медиа связано с какой-то финансово-промышленной группой. Мы видим, как взбудоражились проолигархические медиа, когда узнали, что "слуга народа" покупает 4 канал,

– констатировал Ковалев.

Также нардеп подчеркнул, что медиа должно себя окупать, или хотя бы выходить в ноль.

Почему именно 4 канал

Ковалев рассказал, что вел переговоры с владельцами 4 канала почти год. Его выбор пал именно на это СМИ, ведь оно, по словам нардепа, имеет оптимальное соотношение цена – качество.

Переговоры были довольно тяжелыми, у нас была длительная пауза. Я бы раньше купил этот канал, но попал в ДТП и физически не мог сопровождать эту сделку,

– отметил "слуга".

Что известно о ДТП с участием Ковалева В ноябре 2021 года на трассе Киев – Одесса В ноябре 2021 года на трассе Киев – Одесса столкнулись грузовик MAN и автомобиль Mercedes-Benz. Водитель грузовика разворачивался, а легковушка ехала по главной дороге. В результате фура столкнулась с легковушкой Mercedes-Benz, которой управлял 32-летний мужчина. Он получил сильные травмы и попал в больницу. Медиа писали, что за рулем легковушки был нардеп Алексей Ковалев. Впоследствии политик сам это подтвердил . Он подчеркнул, что был трезв.

Парламентарий отметил, что 4 канал имеет свою специфику – у него вещание на всю Украину.

У этого канала есть лицензия Т-2. То есть канал имеет право на цифровое вещание на территории всей Украины.

Интересно, что Ковалев отказался называть сумму сделки, ссылаясь на договор. Журналисты же выяснили, что канал обошелся родственникам нардепа в почти 4,7 миллиона гривен.

Что известно о 4 канале

Ранее канал принадлежал бывшему народному депутату и журналисту Дмитрию Добродомову и его партнеру Андрею Мисику. 4 канал вполне можно назвать оппозиционным к власти, ведь президента Владимира Зеленского и его команду постоянно критикуют отдельные журналисты канала.

28 декабря стало известно, что народный депутат фракции "Слуга народа" Алексей Ковалев получил 4 канал в подарок. Новый владелец канала уже пообещал, что не будет вмешиваться в редакционную политику и подписал соответствующее соглашение с коллективом.