"Слуга народа" хочет лишить мандата более 60 местных депутатов со всей Украины

Президентская партия "Слуга народа" сформировала список из 61 депутата местных советов, которых могут лишить мандата. В то же время эта цифра может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Об этом сказала председатель политсилы Елена Шуляк. Она подчеркнула, что список является лишь предварительным.

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Как рассказала Шуляк, в "Слуге народа" списки составили на основе данных от областных организаций.

В целом количество депутатов местных советов от "Слуги народа" составляет 6 407, поэтому 61 депутат, поданный областными организациями на императивный мандат, – это очень небольшой процент,

– добавила политик.

В то же время она отметила, что партия планирует 27 января провести заседание одного из своих руководящих органов – Национального совета общин, на котором будут обсуждаться непосредственно кандидатуры местных депутатов, в отношении которых будет применяться императивный мандат.

Шуляк отметила, что эту процедуру партия проводит впервые, а потому хочет, чтобы она была максимально прозрачной, понятной для всех участников.

"Почему к тому или иному депутату местного совета это применяется. Необходимо проанализировать все голосования, посещение пленарных заседаний сессий, постоянных комиссий", – сказала Елена Шуляк.

Что об этом говорит законодательство

Согласно законодательству, императивный мандат применяется в случае, если депутат:

не вошел во фракцию,

был исключен из нее,

или, когда он не голосует в соответствии с решениями фракции.

Вместе с тем, мы обязательно мониторим ситуацию относительно того, работает ли местный депутат вообще, потому что если он не посещает заседаний без уважительной причины, то он не должен представлять интересы избирателей, поскольку просто не выполняет своих обязанностей,

– объяснила Шуляк.