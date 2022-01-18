Про це сказала голова політсили Олена Шуляк. Вона наголосила, що списку є лише попередніми.

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Як розповіла Шуляк, "Слуга народу" списки склали на основі даних від обласних організацій.

Загалом кількість депутатів місцевих рад від "Слуги народу" становить 6 407, тому 61 ​​депутат, поданий обласними організаціями на імперативний мандат, – це дуже невеликий відсоток,

– додала політикиня.

Водночас вона зазначила, що партія планує 27 січня провести засідання одного зі своїх керівних органів – Національної ради громад, на якому обговорюватимуться безпосередньо кандидатури місцевих депутатів, щодо яких застосовуватиметься імперативний мандат.

Шуляк зазначила, що цю процедуру партія проводить вперше, а тому хоче, щоб вона була максимально прозорою, зрозумілою для всіх учасників.

"Чому до того чи іншого депутата місцевої ради це застосовується. Необхідно проаналізувати всі голосування, відвідування пленарних засідань сесій, постійних комісій", – сказала Олена Шуляк.

Що про це каже законодавство

Згідно із законодавством, імперативний мандат застосовується у разі, якщо депутат:

не увійшов до фракції,

був виключений з неї,

або, коли він не голосує відповідно до рішень фракції.

Разом з тим, ми обов'язково моніторимо ситуацію щодо того, чи працює місцевий депутат взагалі, тому що якщо він не відвідує засідань без поважної причини, то він не повинен репрезентувати інтереси виборців, оскільки просто не виконує своїх обов'язків,

– пояснила Шуляк.

Зверніть увагу! Політична партія "Слуга народу" має намір вже на початку лютого 2022 року ухвалити перші рішення щодо застосування імперативного мандату до місцевих депутатів від політичної сили.