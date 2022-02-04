"Слуга народа" нашла замену Трухину, который возглавлял областную организацию на Полтавщине

В "Слуге народа" определились с временным руководителем областной организации партии на Полтавщине. Вместо Александра Трухина им стал Алексей Устенко. Он является народным депутом.

О таком решении сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Она отметила, что он должен организовать собрание областной организации партии, чтобы избрать нового руководителя.

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Трухин автоматически лишился должности, – Шуляк

Трухин у нас был еще главой Полтавской областной организации, поэтому он автоматически лишился и этой должности, и он лишился членства в политической партии. Я назначила временно исполняющего обязанности. Это Алексей Устенко,

– рассказала Шуляк.

Устенко уже выехал на Полтавщину и работает с областной ячейкой. В течение следующих 2 месяцев он должен организовать собрание Полтавской областной организации для избрания ее главы.

Трухина исключили из партии "Слуга народа"

Отметим, что Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа". До этого в распоряжение журналистов попало видео с нагрудной камеры патрульного, который прибыл на место ДТП с Трухиным в августе 2021 года. Оказалось, что нардеп хотел покинуть место аварии и предлагал правоохранителю вознаграждение.

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Что известно об Алексее Устенко

Родился в 1994 году. Сын – Олега Устенко, который с мая 2019-го года является советником президента Зеленского по экономическим вопросам.

Украинский политик, экономист, народный депутат 9 созыва.

В 2014 году окончил Киевский национальный экономический университет.

Также учился в City University of London на факультете международной бизнес-экономики.

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