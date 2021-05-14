"Слуга народа" назвала потенциальных преемников Петрашко и Криклия
В СМИ попала информация, что сразу 2 министра могут покинуть свои должности. Новым министром экономики может стать Алексей Любченко, а министром инфраструктуры – Александр Кубраков.
Источник:телеграм-канал Юлии Гришиной
Об этом написала в своем телеграмме народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина. В настоящее время министром инфраструктуры является – Владислав Криклий, а министром экономики Украины Игорь Петрашко.
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