В СМИ попала информация, что сразу 2 министра могут покинуть свои должности. Новым министром экономики может стать Алексей Любченко, а министром инфраструктуры – Александр Кубраков.

Об этом написала в своем телеграмме народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина. В настоящее время министром инфраструктуры является – Владислав Криклий, а министром экономики Украины Игорь Петрашко. Подробнее В Раду поступили заявления об отставке министров Криклия и Петрашко, – нардеп Новость дополняется...