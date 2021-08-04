"Слуга народа" неожиданно решила возвращать Украине "славу устричного гиганта"

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что "Украине нужно возвращать славу устричного гиганта". Сообщение об этом даже опубликовали на официальном сайте политсилы.

Как оказалось, тема устриц в современной Украине не раскрыта. А когда-то (во времена Российской империи), мол, южные регионы Украины были самыми крупными их экспортерами в мире.

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Какая связь между "Слугой народа" и устрицами

Александр Корниенко, глава партии "Слуга народа", посетил первую в Украине устричную ферму "Устрицы Скифии". Расположена она на Тилигульском лимане (на границе Одесской и Николаевской областей).

"Слуга"-нардеп решил актуализировать тему устриц. Ведь это производство "полностью экологическое", а соленые воды Юга способствуют эффективному их выращиванию.

Сейчас Украина должна возвращать славу устричного гиганта. Будем выращивать такие предприятия, помогать им расти,

– сказал Александр Корниенко.

Речь идет здесь и о развитии хозяйств, где выращивают моллюсков, и о туризме (на "Устрицы Скифии" организовывают экскурсионные туры), и – о создании благоприятных условий для ведения соответствующего бизнеса.

Действительно, когда-то (примерно до начала ХХ века) Юг Украины был крупнейшим экспортером устриц (вывозили оттуда 11 – 13 миллионов устриц в год). Но потом устрицы вымерли, а в СССР их вообще считали "буржуйством".

глава "Слуги народа" осмотрел дорогу в Николаевской области – трассу М-14 до села Украинка, которая по странному стечению обстоятельств как раз и ведет к "Устрицам Скифии". Дорога, по признанию самого нардепа, требует ремонта.

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