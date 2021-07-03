"Слуге" Качуре выдали грязную и дырявую постель в люкс-вагоне поезда Укрзализныци: фото
Источник:телеграм-канал "Правда Качуры"
"Слуга народа" Александр Качура попал в неприятную ситуацию. Постельное белье в поезде, на котором он путешествовал, оказалось грязным и дырявым.
Качура пожаловался на эту ситуацию в своем телеграме. Он уточнил, что ехал в вагоне класса люкс. В первом комплекте постели, который распаковал политик, он обнаружил дыру.
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Следующая попытка также не слишком удалось. На этот раз он заметил, что простыня грязная. "Как и схемы, на которых отмывались деньги за его стирку", – пожаловался "слуга народа". Судя по его публикации, с третьим комплектом также не все было в порядке.
После возвращения в Киев займусь подрядчиком, который за такие "услуги" получает деньги из государственного бюджета,
– заверил Качура.
И добавил, что планирует обратиться к своей коллеге Юлии Гришиной с просьбой вызвать ответственных лиц на заседание в следственную комиссию (речь идет о временной следственной комиссии Совета по вопросам проверки и оценки состояния УЗ).
Качура пожаловался на Укрзализныцю / Фото с фейсбук-страницы политика
Сколько стоит поездка в вагоне-люкс
Мы не знаем, куда именно ехал Качура. Поэтому предлагаем ознакомиться со стоимостью билетов по основным направлениям из Киева. В целом она примерно одинакова и зависит от конкретного направления.
Например, путешествие в вагоне-люкс из столицы во Львов или Харьков обойдется в пределах 1500 – 1800 гривен. В Днепр – от 1260 до 1966 гривен, в Одессу – от 1495 до 1966 гривен.
Предыдущие скандалы в УЗ
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