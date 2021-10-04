В "Слуге народа" назвали самого вероятного преемника Разумкова

В "Слуге народа" определились с кандидатом на должность председателя Верховной Рады. Дмитрия Разумкова на этом посту может заменить первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Сейчас он является наиболее вероятным претендентом. Об этом в эфире 24 Канала сообщила заместитель председателя фракции монобольшинства Евгения Кравчук.

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По ее словам, "слуги" доверяют в этом плане Стефанчуку. Впрочем для того, чтобы официально принять это решение, нардепы еще соберутся. Ведь должны также предложить нового кандидата на первого вице-спикера.

Мы обязательно официально закрепим это решение. Но, действительно, Руслан Стефанчук является наиболее вероятным кандидатом. Евгения Кравчук Заместитель председателя фракции "Слуга народа"

Кравчук подтвердила, что на заседании фракции были собраны подписи за отзыв Разумкова с должности спикера парламента. 4 октября их должны передать в аппарат Верховной Рады, и тогда начнется процедура отставки.

Впрочем пока неизвестно, сколько времени это продлится. Поэтому нельзя сказать, когда будет голосование в зале. Нардеп подчеркнула, что для "слуг народа" это решение уже принято.

Очень обидно, что мы дошли до таких публичных выяснений отношений. Но это наша внутрифракционная история,

– отметила она.

По ее словам, без голосов "Слуги народа" при назначении руководства Верховной Рады Разумков не смог бы стать спикером. Это решение было принято во время первого съезда монобольшинства в Трускавце. И именно в том же месте через несколько лет народные избранники поддержали отзыв председателя Рады.

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