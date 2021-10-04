В "Слуге народа" назвали самого вероятного преемника Разумкова
Источник:24 канал
В "Слуге народа" определились с кандидатом на должность председателя Верховной Рады. Дмитрия Разумкова на этом посту может заменить первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
Сейчас он является наиболее вероятным претендентом. Об этом в эфире 24 Канала сообщила заместитель председателя фракции монобольшинства Евгения Кравчук.
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В "Слуге народа" ответили, кто может заменить Разумков
По ее словам, "слуги" доверяют в этом плане Стефанчуку. Впрочем для того, чтобы официально принять это решение, нардепы еще соберутся. Ведь должны также предложить нового кандидата на первого вице-спикера.
Мы обязательно официально закрепим это решение. Но, действительно, Руслан Стефанчук является наиболее вероятным кандидатом.
Кравчук подтвердила, что на заседании фракции были собраны подписи за отзыв Разумкова с должности спикера парламента. 4 октября их должны передать в аппарат Верховной Рады, и тогда начнется процедура отставки.
Впрочем пока неизвестно, сколько времени это продлится. Поэтому нельзя сказать, когда будет голосование в зале. Нардеп подчеркнула, что для "слуг народа" это решение уже принято.
Очень обидно, что мы дошли до таких публичных выяснений отношений. Но это наша внутрифракционная история,
– отметила она.
По ее словам, без голосов "Слуги народа" при назначении руководства Верховной Рады Разумков не смог бы стать спикером. Это решение было принято во время первого съезда монобольшинства в Трускавце. И именно в том же месте через несколько лет народные избранники поддержали отзыв председателя Рады.
Кравчук рассказала детали об отставке Разумкова: видео
Разумкова могут отправить в отставку: что известно
- Члены фракции "Слуга народа" собрали необходимое количество подписей для регистрации постановления об отзыве Дмитрия Разумкова. Отставку спикера поддержали более 150 нардепов.
- Соответствующее постановление в Верховной Раде планируют зарегистрировать уже 4 октября. Тогда и должна начаться процедура отстранения председателя парламента.
- В то же время Разумков пригласил парламентариев из "Слуги народа" на встречу. Однако в монобольшинстве заявили, что общего заседания не будет.