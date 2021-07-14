Сперва думает, а потом делает, – "Слуга народа" о предполагаемом главе МВД Монастырском

Председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, скорее всего, станет новым главой МВД. В президентской партии нардепа положительно оценивают, называя неимпульсивным.

Профильный комитет, вероятнее всего, поддержит назначение Дениса Монастырского. Такое заявление в комментарии журналистам сделала нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

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"Много думает, когда принимает решение"

Верещук отметила: работает вместе с Монастырским в смежном комитете в сфере безопасности и нацобороны.

Знаю его как ответственного и взвешенного человека, который сначала думает, а потом делает. А еще больше думает, когда принимает решение. Он не является импульсивным,

– сказала Верещук.

Нардеп отметила, что ожидает за назначение Монастырского сотрудничество между комитетами Совета и профильными министерствами усилится. Иногда, по ее словам, ее недоставало.

Добавим, что другой "слуга народа" Денис Маслов считает, что за назначение Монастырского хватит голосов. Фракция поддерживает его кандидатуру и будет голосовать за назначение министром МВД.

Что известно о Денисе Монастырском?

Он из Хмельницкого, юрист и ученый. В Совет попал в 2019 году, пройдя по списку партии "Слуга народа" под высоким №19.



Возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Назначение Монастырского вместо Авакова

13 июля Арсен Аваков заявил, что увольняется от должности главы МВД и опубликовал соответствующее заявление.

На должность министра внутренних дел президент Владимир Зеленский предложил нардепа Дениса Монастырского.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Аваков написал заявление об отставке сам.

За отставку Авакова в Раде будут голосовать 15 июля, за назначение Монастырского – на следующий день.

Провалы Авакова на посту главы МВД / инфографика 24 канала