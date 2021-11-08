В "Слуге народа" предлагают ввести механизм "вторичных санкций"
Источник:Верховная Рада
Депутат от "Слуги народа" Олег Дунда предложил ввести механизм "вторичных санкций" в отношении лиц, нарушающих уже принятую санкционную политику. Он зарегистрировал соответствующий законопроект в парламенте.
В объяснительной записке к законопроекту указано, что его принятие повысит эффективность санкций. Также это создаст более благоприятные условия для реагирования на реальные или потенциальные угрозы национальным интересам и безопасности Украины.
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Дунда в комментарии заявил, что изменения будут предусматривать ответственность для лица за невыполнение уже наложенных на него санкций.
Например, бизнесмен Павел Фукс, попавший под полный пакет санкций, нормально решает свои вопросы с помощью друзей,
– рассказал нардеп.
Как отметил "слуга народа", об эффективности "вторичных санкций" свидетельствует и политика США, когда банки перестают обслуживать подсанкционныъ лиц, а их компании и они сами попадают в экономико-социальный вакуум.
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Санкции в Украине: последние новости
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