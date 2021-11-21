В "Слуге народа" рассказали, когда ждать заключений относительно спецоперации с вагнеровцами

Официальное расследование операции по задержанию вагнеровцев продолжается по трем направлениям. По словам Федора Вениславского, государственной измены или "утечки" информации из Офиса Президента не установили.

Резонанса от "Вагнергейта" не было, – Вениславский

Представитель президента в Конституционном Суде заявил, что обещанного резонанса от расследования Bellingcat не последовало. Поэтому теперь политические оппоненты Офиса Президента якобы пытаются исказить информацию.

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Вениславский отметил, что общественность может ознакомиться с промежуточным отчетом Временной следственной комиссии, однако он призвал дождаться окончательного.

Он должен быть более полным, более комплексным, с учетом, в частности, и тех материалов, которые предоставили расследователи-журналисты Bellingcat,

– объяснил нардеп.

Направления расследования спецоперации

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины;

Государственное бюро расследований под руководством Офиса генпрокурора;

расследование Bellingcat и украинских журналистов.

"Вот когда вся эта информация будет полностью изучена и обобщена, тогда мы сможем делать какие-либо выводы", – заявил Вениславский.

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