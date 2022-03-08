В "Слуге народа" выступили за договор о "гарантиях безопасности" вне НАТО

В партии "Слуга народа" выступили за договоры, которые должны гарантировать Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не готово нас принимать. Он должен принципиально отличаться от Будапештского меморандума.

НАТО не готово принимать Украину к себе в течение ближайших 15 лет. У нас сейчас есть поддержка в войне только от отдельных государств.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

"Мы не можем использовать для защиты нашего государства только строчки в Конституции о курсе в Альянс… Зато мы должны говорить о конкретных вещах, о конкретном договоре", – говорится в заявлении "Слуги народа".

Договор должен предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги стран-гарантов безопасности Украины. Такими государствами могут стать США, Турция, государства-соседи Украины.

В то же время, Россия должна юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать нашему государству.

Понятно, что в сегодняшних условиях это звучит абсурдно, учитывая российское вторжение. Но наши Вооруженные силы отобьются от врага, и нужно будет гарантировать дальнейшее мирное развитие Украины,

– подчеркнули "слуги".

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!