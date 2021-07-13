Кресла шатаются еще под 2 министрами, – в "Слуге народа" допустили отставку Тарана и Малюськи
Источник:Зеркало недели
Владимир Зеленский собирает "Слуг народа" на закрытое совещание. На нем вероятно рассмотрят замену министра обороны Андрея Тарана и министра юстиции Дениса Малюськи.
СМИ об этом стало известно из собственных источников в "Слуге народа". Вероятно, закрытое совещание планируют провести в субботу, 17 июля.
Заметьте Арсен Аваков подал в отставку
"Слуги народа" соберутся на совещание
Владимир Зеленский собирает депутатов от "слуг народа" на большое закрытое совещание. Кстати, вопрос отставки главы МВД Арсена Авакова Рада рассмотрит в четверг, 15 июля. Поэтому, вероятно, что его уволят без обсуждения монобольшинства.
Известно, что президент должен встретиться со "слугами народа" в субботу, 17 июля. Об этом написала "Украинская правда".
17 июля Зеленский может собрать депутатов фракции "Слуга народа" на большую закрытую встречу. Нардепов якобы предупредили, чтобы они выделили на это весь день субботы,
– говорится в сообщении.
Место встречи пока не называют. Однако предполагают, что это может случиться "где-то за городом".
На встрече обсудят отставку двух министров
По информации источников, на фракции будет 2 кадровых обсуждения.
Говорится о замене министра обороны Андрея Тарана и министра юстиции Дениса Малюськи,
– сообщили в "Слуге народа".
Также на повестке дня – обсуждение претензий, которые есть к генпрокурору Ирине Венедиктовой.
В эксклюзивном комментарии 24 каналу нардеп от "слуг народа" Александр Качура подтвердил эту информацию.
Отставку других рассматривают,
– заявил Качура.
Но он не сказал, кого именно. По срокам заверил, – или на этой неделе, или в сентябре.
Что этому предшествовало
- 13 июля в СМИ появилась информация о возможной отставке Арсена Авакова.
- Впоследствии Арсен Аваков таки написал заявление об отставке с должности главы МВД.
- Фракция "Слуги народа" планирует провести закрытое заседание вечером 13 июля относительно кадровых изменений в правительстве. В частности, обсуждать отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
- Же время, 15 июля это вопрос вынесут и на рассмотрение Верховной Рады.