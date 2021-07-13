Кресла шатаются еще под 2 министрами, – в "Слуге народа" допустили отставку Тарана и Малюськи

Владимир Зеленский собирает "Слуг народа" на закрытое совещание. На нем вероятно рассмотрят замену министра обороны Андрея Тарана и министра юстиции Дениса Малюськи.

СМИ об этом стало известно из собственных источников в "Слуге народа". Вероятно, закрытое совещание планируют провести в субботу, 17 июля.

Заметьте Арсен Аваков подал в отставку

"Слуги народа" соберутся на совещание

Владимир Зеленский собирает депутатов от "слуг народа" на большое закрытое совещание. Кстати, вопрос отставки главы МВД Арсена Авакова Рада рассмотрит в четверг, 15 июля. Поэтому, вероятно, что его уволят без обсуждения монобольшинства.

Известно, что президент должен встретиться со "слугами народа" в субботу, 17 июля. Об этом написала "Украинская правда".

17 июля Зеленский может собрать депутатов фракции "Слуга народа" на большую закрытую встречу. Нардепов якобы предупредили, чтобы они выделили на это весь день субботы,

– говорится в сообщении.

Место встречи пока не называют. Однако предполагают, что это может случиться "где-то за городом".

На встрече обсудят отставку двух министров

По информации источников, на фракции будет 2 кадровых обсуждения.

Говорится о замене министра обороны Андрея Тарана и министра юстиции Дениса Малюськи,

– сообщили в "Слуге народа".

Также на повестке дня – обсуждение претензий, которые есть к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

В эксклюзивном комментарии 24 каналу нардеп от "слуг народа" Александр Качура подтвердил эту информацию.

Отставку других рассматривают,

– заявил Качура.

Но он не сказал, кого именно. По срокам заверил, – или на этой неделе, или в сентябре.

Что этому предшествовало