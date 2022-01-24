"Слуги народа" собираются на заседание фракции: заслушают Минобороны и ВСУ
Источник:телеграм-канал Ольги Василевской-Смаглюк
Фракция "Слуга народа" собирается на заседание, чтобы заслушать министра обороны, главнокомандующего ВСУ и командующего Силами терробороны. Также нардепы обсудят приоритетные для рассмотрения законопроекты.
Об этом сообщила в соцсетях нардеп Ольга Василевская-Смаглюк. Она опубликовала повестку дня заседания.
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Нардепы пригласили Резникова и Залужного
Заседание стартует в 19:00 24 января в конгрессно-выставочном комплексе "Парковый". Начнется оно со вступительного слова Давида Арахамии и Андрея Мотовиловца.
После этого "слуги народа" встретятся с министром обороны Алексеем Резниковым и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Также запланировано выступление командующего Сил терробороны ВСУ Юрия Галушкина.
"Слуги народа" обсудят и приоритетные законопроекты
Нардепы хотят еще обсудить приоритетные законопроекты, которые должны рассмотреть на этой пленарной неделе. В частности, говорится об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении.
Повестка дня заседания фракции / Фото Ольги Василевской-Смаглюк
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