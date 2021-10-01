"Слуги" прибыли на съезд в Трускавец: фото и видео с места происшествия

"Слуги народа" 1 октября прибыли в Трускавец, где состоится съезд фракции. Участие в нем примет и президент Владимир Зеленский.

В Трускавец "Слуги" прибыли в обновленном вагоне Укрзализныци. Журналистов заверили, что никакого специального меню для народных избранников не готовили. Им предлагали традиционные для путешествий чай и кофе.

Заметьте Журналистов, несмотря на наличие билетов, пересадили из вагона со "слугами" в поезде на Трускавец

По словам "слуг", расселят их в 2-х отелях по принципу "случайности". Накануне политикам сообщили, кто где будет жить.

"Слуги" рассказали, что добирались до Трускавца за свой счет. В то же время пока неизвестно, кто будет оплачивать отель.

Программу съезда уже обнародовали. Однако конкретики пока нет. Кроме того, "слугам" не назвали имена спикеров мероприятия.

В Трускавце "слуги":

заслушают доклады;

посетят лекции;

примут участие в мозговых штурмах.

"Слуги" прибыли в Трускавец / Фото 24 канала

"Слуги" прибыли в Трускавец: смотрите видео

Съезд в Трускавце: главное