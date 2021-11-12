"Слуги" соберутся на съезд, чтобы выбрать новое руководство партии

Новых руководителей "Слуги народа" изберут уже в понедельник, 15 ноября. Для этого народные депутаты соберут на съезде.

Кроме того, "слуги" одобрят ряд заявлений и обращений. Об этом сообщила спикер политсилы Юлия Палийчук.

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15 ноября состоится съезд партии "Слуга Народа", на котором будет рассмотрен вопрос ротации руководства политической силы. По результатам съезда планируется принятие ряда политических заявлений и обращений,

– сказала Палийчук.

Кстати, глава партии Александр Корниенко надеется, что его преемницей станет женщина. Он подтвердил, что в списке кандидатов есть Елена Шуляк. Политик говорил, что будет предлагать собственного соискателя, которого согласуют внутри партии, а также с президентом Владимиром Зеленским. "Точно будет достойный человек", – уверял Корниенко.

Что известно об изменениях в руководстве "Слуги народа"