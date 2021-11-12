"Слуги" соберутся на съезд, чтобы выбрать новое руководство партии
Источник:фейсбук Юлии Палийчук
Новых руководителей "Слуги народа" изберут уже в понедельник, 15 ноября. Для этого народные депутаты соберут на съезде.
Кроме того, "слуги" одобрят ряд заявлений и обращений. Об этом сообщила спикер политсилы Юлия Палийчук.
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15 ноября состоится съезд партии "Слуга Народа", на котором будет рассмотрен вопрос ротации руководства политической силы. По результатам съезда планируется принятие ряда политических заявлений и обращений,
– сказала Палийчук.
Кстати, глава партии Александр Корниенко надеется, что его преемницей станет женщина. Он подтвердил, что в списке кандидатов есть Елена Шуляк. Политик говорил, что будет предлагать собственного соискателя, которого согласуют внутри партии, а также с президентом Владимиром Зеленским. "Точно будет достойный человек", – уверял Корниенко.
Что известно об изменениях в руководстве "Слуги народа"
- 7 октября председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова отправили в отставку. На его место назначен вице-спикер Руслан Стефанчук.
- В то же время, старое место Стефанчука перешло Корниенко. Поэтому политик заявил, что уйдет с должности председателя "Слуги народа", чтобы сосредоточиться на работе в Верховной Раде.
- По данным СМИ, руководителем партии может стать Елена Шуляк, являющаяся вице-главой комитета по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.