Крім того, "слуги" схвалять низку заяв та звернень. Про це повідомила речниця політсили Юлія Палійчук.
Цікаво "Слуги народу" та неіснуюча партія Разумкова: до Ради можуть пройти 7 партій
15 листопада відбудеться з'їзд партії "Слуга Народу", на якому розглянуть питання ротації керівництва політичної сили. За результатами з'їзду планується ухвалення низки політичних заяв та звернень,
– сказала Палійчук.
До речі, голова партії Олександр Корнієнко сподівається, що його наступницею стане жінка. Він підтвердив, що у списку кандидатів є Олена Шуляк. Політик казав, що пропонуватиме власного претендента, якого узгодять всередині партії, а також з президентом Володимиром Зеленським. "Точно буде гідна людина", – запевняв Корнієнко.
Що відомо про зміни у керівництві "Слуги народу"
- 7 жовтня голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відправили у відставку. На його місце призначили віцеспікера Руслана Стефанчука.
- Водночас старе місце Стефанчука перейшло Корнієнку. Через це політик заявив, що піде з посади голови "Слуги народу", аби зосередитися на роботі у Верховній Раді.
- За даними ЗМІ, керівницею партії може стати Олена Шуляк, яка є віцеголовою комітету з організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.