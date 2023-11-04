Сценарии могут быть разные, и Украина к ним готовится – ГУР об устранении или смерти Путина
Вбросы о "сердечном приступе" и "смерти" Владимира Путина в первую очередь были ориентированы на российское общество. Более того, спецслужбы типа ФСБ отслеживали все реакции в сети.
Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью "РБК-Украина". Он подчеркнул, что проблемы со здоровьем у российского президента были давно, но распространяемая в последнее время информация – обычный фейк.
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Почему вбросы о "смерти" Путина ориентированы на россиян
Юсов объяснил, что "вбросы" о якобы "смерти" Путина распространялись из российских анонимных источников и ориентировались на внутреннее российское общество. Это делалось с определенной целью. Вместе с тем, в эфире "УП" Юсов заявил, что к людям, положительно реагировавшим в сети насмерть российского президента, могут посетить ФСБ.
Мы для себя должны понимать, что это российская история, российская кампания. Конечно, спецслужбы снимали, буквально скринили все реакции публичные, комментарии, ругательства – и к части тех, кто ставил смайлики под сообщениями о смерти Путина, вполне вероятно скоро уже тоже придут,
– сообщил Юсов.
Представитель разведки пояснил, что со смертью Путина война не закончится в ту же минуту. Россия как страна пыталась уничтожить Украину еще во времена Петра I, Сталина и других лидеров-диктаторов. Потому рассчитывать на то, что гибель одного человека решит все проблемы не стоит. Впрочем, теоретически смерть Путина создаст так называемое "окно возможностей" не только для Украины, но и для России. Юсов подчеркнул, что при таких условиях в стране-агрессоре могут произойти внутренние процессы.
Вместе с тем успехи Украины также могут запустить внутрироссийские процессы.
"Мы можем точно констатировать, что чем больше успехов приобретает Украина, в частности на поле боя, тем больше вероятность подобных внутрироссийских процессов. Чем решительнее поддержка Украины со стороны свободного мира и противодействие российской агрессии, усиление санкционной политики – тем больше создается предпосылок для собственно конфликта элит в самой России. Это очевидные тезисы. Сценарии могут быть разными и Украина к ним готовится", – заявил Юсов.
Слухи о "смерти" Путина
- Вечером 22 октября сетью стали распространяться сообщения, что у российского президента якобы произошел сердечный приступ, и он скончался. В анонимных телеграм-каналах подробно описывали, как будто бы Путин упал, "судорожно извивался на полу, закатив глаза".
- Информацию о "смерти" Путина подхватили также и в западных СМИ. К слову, первоисточником, заявившим о "сердечном приступе", был анонимный телеграм-канал "Генерал СВР".
- Андрей Юсов заявил, что в слухах о смерти Кадырова было больше правды, чем во вбросах о "сердечном приступе" у Путина Он объяснил, что разведка действительно имела факты того, что лидер Чечни был в сложном состоянии. В случае с российским президентом информация была только в анонимных телеграм-каналах и не имела подтверждения.