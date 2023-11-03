После смерти Путина: как смена власти в России повлияет на элиты и общество
Комментируя слухи о смерти Путина, сотрудник ГУР Андрей Юсов предположил, что гипотетическая гибель российского диктатора может создать окно возможностей как для освобождения оккупированных территорий, так и для изменений режима в России. Однако мнения по поводу того, насколько возможен такой сценарий в России, разделились.
Своим мнением по этому поводу с 24 Каналом поделился политтехнолог Михаил Шейтельман. Он предположил, что в случае смены Владимира Путина на другого руководителя, российская государственная машина не сможет остаться такой, как раньше.
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Что будет после смерти Путина
Большинству русским не важно, кто их царь. В то же время Шейтельман предположил, что сейчас в России есть около 80% сторонников Путина и его политического курса. Среди этих 80% есть не только "подданные", но и те, кто помогает власти диктатора держаться. Их также иногда называют российскими "элитами", насчитывающими несколько миллионов человек.
"Действующая вертикаль России выстроена исключительно под Путина и держится благодаря его авторитету. Если на его месте окажется другой человек, то эта система власти уже не будет работать так, как раньше", – предположил политтехнолог.
Почему Путин 2.0 в России невозможен
Следует помнить, что имидж Путина талантливо выстраивался десятилетиями, в частности, еще до того времени, когда он превратил Россию в автократическую страну. В 2000-х годах над созданием этого имиджа работало много прогрессивных людей, еще не зная, что он создает диктатуру.
Впоследствии, в 2010-х от Путина стало отстраняться все больше "прогрессивных" людей, но их вклад в его образ остался. Теперь же новый консенсус между "элитами" и "интеллигенцией", который был в России 2000-х, уже невозможен, потому что значительное количество интеллигенции уже уехало за границу или испытывает антипатию к кремлевскому режиму.
Соответственно, гипотетический новый российский руководитель уже не сможет иметь такой же авторитет среди своих граждан, каким обладал в лучшие времена Путин.
Михаил Шейтельман о будущем российского режима после Путина: смотрите видео
О чем свидетельствуют опросы россиян
- Социология также имеет свое мнение относительно того, насколько россияне готовы поддерживать решения своего диктатора. Так, более 70% россиян продолжают поддерживать действия своей армии (несмотря на то, что она совершает военные преступления).
- В то же время почти такие же россияне поддерживают перемирие с Украиной, если таковым будет решение Путина. В то же время, половина этой группы готова даже отказаться от оккупированных территорий (34%), тогда как другая половина – не готова.
- Также разделилось мнение россиян относительно того, стоило ли Кремлю начинать войну, зная, какими последствиями она для него обернется. 43% россиян выступают за то, что начало войны не было ошибкой, а 41% хотели бы, чтобы решение о полномасштабном вторжении не было принято.
- Также интересно, что 45% россиян готовы поддержать преемника Путина, на который им укажет российский диктатор А среди действующих российских политиков только у премьера Михаила Мишустина рейтинг более 10%.
- Учитывая это, можно заключить, что поддержка кремлевского диктатора россиянами до сих пор остается на высоком уровне, и ни один другой политик не имеет столь высокого уровня доверия среди народа (что и характерно для диктатур).