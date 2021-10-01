Слушания в Гааге по захвату судов ВМС в Керченском проливе начнутся 11 октября, – Кулеба
Источник:Дмитрий Кулеба в твиттере
Дмитрий Кулеба заявил, что Арбитражный суд в Гааге 11 октября начнет слушания по незаконному захвату в ноябре 2018 года трех украинских судов и 24 военнослужащих ВМС ВСУ.
Министр иностранных дел сообщил, что дело очень важное для Украины.
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Мы доводим противоправность поведения России в отношении нашей страны, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые 9 месяцев провели в российской тюрьме,
– отметил глава МИД.
Дмитрий Кулеба отметил, что дело также является определяющим для мира. Поскольку Украина доказывает фактами и юридическими позициями, что абсолютный иммунитет военных кораблей:
- является основополагающим принципом и обязанностью;
- в соответствии с международным морским правом, должна придерживаться всеми странами;
- а его нарушения наказываются.
Я уверен, что по нашему иску Россия будет привлечена к ответственности, сколько бы времени это не заняло,
– сказал дипломат.
"Эффективная работа МИД в международных судах – это инструмент установления справедливости и еще один рычаг давления на Москву", – добавил министр.
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Россия захватила три корабля Украины: что известно
- Россия 25 ноября 2018 года захватила с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые катера "Бердянск" и "Никополь", которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
- Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года постановил, что Россия должна освободить моряков и передать Украине судна.
- В России 24 наших военных обвиняли в "незаконном пересечении границы с применением насилия или угрозы его применения".
- Несмотря на это они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украины и России удерживаемых лиц.