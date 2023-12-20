МВД удалось реализовать проект 112: где он работает
Источник:Игорь Клименко
В Украине заработала служба 112. Это линия, на которую можно позвонить в случае любой чрезвычайной ситуации для получения помощи.
В среду, 20 декабря, в Министерстве внутренних дел констатировали, что эта услуга доступна жителям Винницкой, Житомирской, Киевской, Львовской, Черкасской, Черниговской областей и столицы. То есть всего 6 регионам и городу Киев.
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Служба 112: что это такое
Как пишет глава МВД Игорь Клименко, эта служба – "единственное окно" для сообщений о чрезвычайных ситуациях. Еще в марте было объявлено о подготовке ее внедрения, а уже через несколько месяцев в июле в Киеве открыли первый центр связи.
До конца года проект масштабировали. И экстренная служба по номеру 112 доступна, кроме столицы, также еще в шести Украине. С момента ее запуска поступило уже почти полмиллиона вызовов граждан,
– говорится в сообщении.
Отметим, что служба 112 – это и о доступности, поскольку на нее могут обратиться, в частности, люди с нарушениями слуха или речи. Специалисты уже проработали более 5 500 обращений на жестовом языке, поступивших через видеосвязь.
Что нужно знать о службе 112: смотрите видео с телеграм-канала Клименко
Обратите внимание! МВД планирует сделать доступной линию 112 во всех регионах нашего государства. В ведомстве акцентируют внимание, что этот проект повышает эффективность оказания помощи населению.
Добавим, что Украина развивает другие отрасли в государстве, особенно те, которые помогают нам противостоять врагу и приближать победу.
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