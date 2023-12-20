У середу, 20 грудня, у Міністерстві внутрішніх справ констатували, що ця послуга доступна для жителів Вінницької, Житомирської, Київської, Львівської, Черкаської, Чернігівської областей та столиці. Тобто загалом 6 регіонів та міста Києва.

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Служба 112: що це таке

Як пише голова МВС Ігор Клименко, ця служба – "єдине вікно" для повідомлень про надзвичайні ситуації. Ще в березні було оголошено про підготовку її впровадження, а вже через кілька місяців, у липні, у Києві відкрили перший центр зв'язку.

До кінця року проєкт масштабували. І наразі екстрена служба за номером 112 доступна, крім столиці, також ще в шести України. Від моменту її запуску надійшло вже майже півмільйона викликів громадян,

– йдеться у повідомленні.

Наголосимо, що служба 112 – це й про доступність, оскільки на неї можуть звернутись, зокрема, люди з порушеннями слуху чи мовлення. Фахівці вже опрацювали більш як 5 500 звернень жестовою мовою, що надійшли через відеозв'язок.

Що треба знати про службу 112: дивіться відео з телеграм-каналу Клименка

Зверніть увагу! МВС планує зробили доступною лінію 112 у всіх регіонах нашої держави. У відомстві акцентують, що цей проєкт підвищує ефективність надання допомоги населенню.

Додамо, що Україна розвиває інші галузі в державі, особливо ті, що допомагають нам протистояти ворогу та наближати перемогу.

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Зокрема, віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю 24 Каналу розповідав, що: