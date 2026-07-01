Министерство внутренних дел Украины в рамках проекта "Спроси у МВД" разъяснило 24 Каналу, в каких именно случаях отказ в приеме на службу в полицию ветеранов является законным.

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В каких случаях ветеранам могут отказать в службе в полиции?

В МВД отметили, что законными основаниями для отказа могут быть:

несоответствие кандидата квалификационным требованиям к должности (например, отсутствие соответствующего образования, необходимых знаний, навыков и опыта);

отсутствие вакантных должностей;

непрохождение конкурсного отбора;

непредставление необходимых документов;

несоответствие состояния здоровья кандидата требованиям, установленным законодательством для соответствующей должности;

наличие других предусмотренных законодательством ограничений на занятие определенной должности.

При этом в министерстве отметили, что вакансии в Нацполиции заполняются на конкурсной основе. Речь идет как о должностях полицейских, так и о вакансиях государственных служащих и гражданского персонала.

В то же время в МВД подчеркнули, что трудоустройство ветеранов является одним из приоритетов. Для этого уже внесли ряд изменений в законодательство.

В частности, раненые ветераны, ранее служившие в полиции, ВСУ, ГПСУ, ГСЧС или других силовых структурах, могут вернуться на службу в полицию или поступить на службу в соответствии с обновленными правилами.

Также отныне ветераны этой категории, участвующие в конкурсе на отдельные должности в полиции, освобождаются от проверки физической подготовки. Перечень таких должностей утверждает МВД.

Кроме того, при конкурсном отборе таким кандидатам начисляются дополнительные баллы: 15 баллов для большинства должностей и 20 баллов – для подразделений полиции особого назначения.

Также следует обратить внимание, что в органах и подразделениях Национальной полиции Украины насчитывается около 3 тысяч вакантных должностей категории государственной службы и гражданского персонала, прием на работу на которые осуществляется в соответствии с требованиями Закона Украины "О государственной службе", Закона Украины "Об охране труда", Кодекса законов о труде Украины и так далее,

– пояснили в МВД.

Там также напомнили, что все кандидаты, независимо от статуса, должны соответствовать требованиям к должности. В целом на службу могут поступить граждане Украины в возрасте от 18 лет с полным общим средним образованием, владеющие украинским языком. Для отдельных должностей могут действовать дополнительные требования к образованию.

При этом отказать гражданину в приеме на службу нельзя по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места проживания.

Кто не может стать полицейским в соответствии с законодательством?

Закон "О Национальной полиции" также определяет ряд ограничений, связанных со службой в полиции.

В частности, полицейским не может быть лицо:

признанная недееспособной или ограниченно дееспособной;

осужденная за умышленное совершение тяжкого и особо тяжкого преступления, в том числе с погашенной или снятой судимостью;

лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость за совершение уголовного правонарушения, за исключением реабилитированных;

лицо, в отношении которого было прекращено уголовное производство по нереабилитирующим основаниям;

лицо, к которому были применены меры административной ответственности за совершение административного правонарушения, связанного с коррупцией;

лицо, отказывающееся от процедуры специальной проверки при приеме на службу в полицию или от процедуры оформления допуска к государственной тайне, если для выполнения им служебных обязанностей требуется такой допуск;

лицо, имеющее заболевание, препятствующее прохождению службы в полиции;

лицо, утратившее гражданство Украины и/или имеющее гражданство (подданство) иностранного государства, либо лицо без гражданства;

лицо, предоставившее заведомо ложную информацию при приеме на службу в полицию.

В то же время отбор на службу в полиции по конкурсу предусматривает комплексную проверку:

уровня знаний;

профессиональных и личностных качеств;

состояния здоровья;

физической подготовки;

добросовестности;

отсутствия ограничений, связанных со службой в полиции.

В ходе конкурса кандидат может быть не допущен к следующему этапу или выбыть из конкурса в случае:

непрохождения тестирования на знание законодательства, общие способности и навыки (минимальный проходной балл – 25 по каждому из тестов),

получения неудовлетворительного результата проверки уровня физической подготовки,

признания негодовым к службе по результатам военно-врачебной комиссии,

установления обстоятельств, делающих невозможным прохождение службы в полиции,

предоставления недостоверных сведений или документов,

отказ полицейской комиссии.

С согласия кандидата также может проводиться проверка на полиграфе.

В конечном итоге в МВД подчеркнули, что решение о приеме на службу принимается только после успешного прохождения всех этапов конкурса. То есть ветерану, как и любому другому кандидату, могут отказать в приеме на службу в полицию исключительно на основаниях, предусмотренных законодательством.

Статус ветерана не является основанием для отказа в трудоустройстве. Напротив, законодательством предусмотрен ряд механизмов, направленных на содействие реализации ветеранами права на службу в полиции,

– резюмировали в Министерстве внутренних дел.

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