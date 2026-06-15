Об этом Баник рассказал во время брифинга, сообщает 24 Канал.

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Что в Минобороны рассказали о новых контрактах?

По словам Баника, военные, которые не захотят подписывать новые контракты, предлагаемые Минобороны, а именно: пехотно-штурмовой, боевой и базовый, будут проходить службу до момента демобилизации.

Заместитель министра подчеркнул, что такие военнослужащие все равно будут получать такое же денежное обеспечение, как и другие солдаты с новыми контрактами.

По деньгам у них будет все то же самое, но контрактник через 10 месяцев уедет домой и получит отсрочку, а мобилизованный будет продолжать службу до объявления общей демобилизации,

– заявил Баник.

Что еще известно о трансформации ВСУ?

Реформа службы в Силах обороны предусматривает изменения в переводе военнослужащих между подразделениями и бригадами. Сейчас Министерство обороны Украины завершает разработку соответствующего механизма совместно с Генштабом ВСУ.

Речь идет о возможности перейти на другую должность, например в соседнюю бригаду. Такой механизм разрабатывают для тех, кто не ладил с сослуживцами или командованием в своем подразделении, испытывал трудности с ними или кого не устраивает обеспечение или нынешняя должность.

В Минобороны заявили, что до конца 2026 года начнется увольнение военнослужащих со службы. Это коснется тех солдат, которые дольше всех воюют и больше всего времени провели на передовой.