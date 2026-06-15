Про це Банік розповів під час брифінгу, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Повернення з СЗЧ має бути "білою стрічкою": Міноборони пояснило зміни

Що у Міноборони розповіли про нові контракти?

За словами Баніка, військові, які не виявлять бажання підписувати нові контракти, що пропонує Міноборони, а саме: піхотно-штурмовий, бойовий та базовий, проходитимуть службу до моменту демобілізації.

Заступник міністра наголосив, що такі військовослужбовці все одно отримуватимуть таке ж грошове забезпечення, як й інші солдати із новими контрактами.

По грошах у них буде все те саме, але контрактник через 10 місяців поїде додому й матиме відстрочку, а мобілізований буде продовжувати службу до оголошення загальної демобілізації,

– заявив Банік.

Що ще відомо про трансформацію ЗСУ?

Реформа служби у Силах оборони передбачає зміни у переведенні військовослужбовців між підрозділами та бригадами. Наразі Міністерство оборони України завершує розробку відповідного механізму з Генштабом ЗСУ.

Йдеться про можливість перейти на різнозначну посаду, наприклад у сусідню бригаду. Такий механізм розробляють для тих, хто не поладив із побратимами чи командуванням у своєму підрозділі, мав труднощі із ними або кого не влаштовує забезпечення чи нинішня посада.

У Міноборони заявили, що до кінця 2026 року розпочнеться звільнення військовослужбовців зі служби. Це стосуватиметься тих солдатів, які найдовше воюють і найбільше часу провели на передовій.