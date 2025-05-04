В 12 лет решил, что хочу быть военным, – боец "Вог" о службе в "Азове" с 18 лет

Богдан Цымбал с позывным "Вог" служит в "Азове" уже почти 5 лет. Решение о том, что он хочет быть военным, он принял еще в 12 лет.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал Богдан Цымбал. Он отметил, что уже за неделю до совершеннолетия поехал присоединяться к "Азову".

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Как "Вог" решил стать военным

В интервью Богдан Цымбал рассказал, что решил стать военным еще в 12 лет. Именно тогда, в 2014 году, Россия начала войну против Украины, боевики захватили его родное село Лебединское в Донецкой области. Через некоторое время семья военного переехала в освобожденный Мариуполь, а юный парень осознал, что хочет быть военным.

Я решил еще в 2014 году, когда началась война. Тогда я понял, что хочу быть военным, чтобы воевать против армии России, против так называемой "ДНР" и вообще против всех тех непонятных людей. Уже когда я переехал в Мариуполь, увидел "Азов", который освобождал нас, то окончательно понял, что хочу быть там,

– рассказал "Вог".

Уже в 18 лет "Вог" воплотил свою мечту и стал военным. За неделю до своего совершеннолетия Богдан поехал в "Азов". Перед тем он забрал документы из учебного заведения в Мариуполе, а затем – поехал в Киев, сдал все документы на прохождение ВВК. Уже свое совершеннолетие "Вог" встретил в рядах "Азова".

Военный добавил, что главной мотивацией участвовать в армии был страх, что война может закончиться без него. "Вог" рассказал, что его старший брат на тот момент уже служил в "Азове" и рассказал, что уже скоро будет выезд.

"И я думал: "А как же я?" Я хотел как можно быстрее поехать на фронт", – поделился "Вог".

К слову, в интервью "Вог" также рассказал, как был ранен в боях за Мариуполь. Его смогли эвакуировать из заблокированного города и отправить на лечение.