Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів Богдан Цимбал. Він зауважив, що вже за тиждень до повноліття поїхав долучатися до "Азову".

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Як "Вог" вирішив стати військовим

В інтерв'ю Богдан Цимбал розповів, що вирішив стати військовим ще у 12 років. Саме тоді, у 2014 році, Росія почала війну проти України, бойовики захопили його рідне село Лебединське на Донеччині. Через деякий час родина військового переїхала у звільнений Маріуполь, а юний хлопець усвідомив, що хоче бути військовим.

Я вирішив ще у 2014 році, коли почалася війна. Тоді я зрозумів, що хочу бути військовим, щоб воювати проти армії Росії, проти так званої "ДНР" і загалом проти всіх тих незрозумілих людей. Уже коли я переїхав до Маріуполя, побачив "Азов", який визволяв нас, то остаточно зрозумів, що хочу бути там,

– розповів "Вог".

Вже у 18 років "Вог" втілив свою мрію та став військовим. За тиждень до свого повноліття Богдан поїхав в "Азов". Перед тим він забрав документи з навчального закладу у Маріуполі, а потім – поїхав у Київ, здав усі документи на проходження ВЛК. Вже своє повноліття "Вог" зустрів у лавах "Азову".

Військовий додав, що головною мотивацію долучатися до війська був страх, що війна може закінчитися без нього. "Вог" розповів, що його старший брат на той момент вже служив в "Азові" і розповів, що вже скоро буде виїзд.

"І я думав: "А як же я?" Я хотів якнайшвидше поїхати на фронт", – поділився "Вог".

До слова, в інтерв'ю "Вог" також розповів, як був поранений у боях за Маріуполь. Його змогли евакуювати із заблокованого міста та відправити на лікування.