Служители РПЦ по указанию Кремля проповедуют доктрину "русского мира"
Источник:ГУР МО Украины
Украинская разведка опубликовала имена служителей русской православной церкви, которые проповедуют доктрину "русского мира", что не соответствует православному учению.
Пропагандисты в рясах – именно так назвали служителей Русской православной церкви, которые работают на российскую пропаганду и призывают своих верующих пополнять ряды российских оккупационных подразделений.
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По данным ГУР МО, служители РПЦ оправдывают российскую агрессию, геноцид украинского народа и призывают своих верующих к присоединению к российским оккупационным подразделениям, чтобы те шли против Украины.
Разведка сообщает, что церковные наемники Кремля получили четкие указания агитировать родителей и родственников молодых россиян побуждать их заключать контракт о военной службе.
Главное управление разведки МО Украины обнародовало сведения о служителях РПЦ, которые сотрудничают с российскими пропагандистами и оккупационными подразделениями информационно-психологических операций.
Также отметили, что все преступники будут привлечены к ответственности за преступления против территориальной целостности и населения Украины.
Что известно о деятельности РПЦ во время войны:
- 27 апреля стало известно, что Брянская епархия РПЦ раздавала солдатам листовку, в которой четко указывалось совершать геноцид украинского народа.
- Журналисты провели специальное расследование и доказали факт причастности РПЦ к депортации украинцев с востока страны на территорию России.
- Российский патриарх Кирилл назвал "настоящим подвигом" зверства россиян, которые они совершают на войне против Украины. Более того, он благословил российских солдат на войну с Украиной. Кирилл подарил икону командующему Росгвардией Виктору Золотову, а тот пообещал поскорее сломить сопротивление Украины.