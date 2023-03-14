Почти по всей Украине четвертый раз за день раздавались тревоги: оккупанты поднимали авиацию

Российские оккупанты никак не успокоятся и продолжают атаковать украинские города. В частности, существует опасность нанесения ударов опасными ракетами типа "Кинжал". Из-за поднятия в небо самолетов-носителей этого оружия в Украине звучала тревога несколько раз.

Во вторник, 14 марта, оккупанты в очередной раз активизировались и атаковали украинские города. Тревоги звучали целый день. Все, что о них известно, читайте в этом материале 24 Канала.

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Отбой воздушной тревоги объявили во всех областях, кроме Луганской и временно оккупированного Крыма.

19:12 По всей территории Украины в четвертый раз объявили воздушную тревогу. По данным мониторинговых пабликов, зафиксирована активность стратегической авиации врага в Западном регионе России. Возможно боевое применение самолетов.

Также произошел взлет МиГ-31К ВВС России – носителя гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". Его могут сопровождать истребители Су-30СМ.

Прозвучали отбои третьей за день масштабной воздушной тревоги.По всей Украине в очередной раз раздалась воздушная тревога. Все потому, что произошел взлет МиГ-31К ВВС России , который могут сопровождать истребители Су-30СМ. МиГ-31К является носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить.Прозвучали отбои второй за день масштабной воздушной тревоги.

14:31 Мониторинговые группы сообщили, что произошел взлет МиГ-31К ВВС России. А вместе с ним – истребителей сопровождения Су-30СМ.

Заметим, что МиГ-31К – это носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить.

В Украине во второй раз за день раздались сигналы воздушной тревоги во всех областях.Воздушная тревога длилась недолго. Через 20 минут уже объявили об отбое.В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К. Карта воздушной тревоги / Фото "еМапа"Отбой авиационной угрозы.В Киеве и других областях – отбой воздушной тревоги.В Николаевской области снова объявлена воздушная тревога. В то же время сообщается о взрывах в Очакове.Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что те ракеты, которыми сейчас часто по одной обстреливают с севера и с юга с воздуха, – скорее всего, противорадарные. Оккупанты ищут нашу ПВО.На Севере без изменений, большое количество авиации. Были фальшь-цели на Шостку и на Днепр ранее.Тревога снова движется на Юг. По сообщению мониторинговых групп, самолеты вернулись на пусковые рубежи.Два разведывательных БПЛА продолжают работать вдоль границы на севере.На Юге начались отбои воздушной тревоги.В небе находится: 3 борта тактической авиации России в акватории Черного моря, 4 над Брянской областью, 2 над Курской, 4 над Воронежской областью. Относительно цели в направлении Днепропетровщины – она исчезла над Запорожской областью, возможно – попадание возле линии фронта.Есть еще несколько целей в сторону Чернигова, пока они находятся на территории России. Возможно, фальшь-цель, оставайтесь в безопасном месте.В Херсоне снова слышны взрывы.В Черном море также 5 бортов тактической авиации, были запуски в сторону Одессы, однако, предварительно, прилеты не зафиксированы, отработала ПВО над Одесской областьюНа Севере все спокойно, пока запуски не зафиксированы, в том направлении 5 бортов врага в районе Курска/Брянска и 4 борта над Воронежем.Ракета или фальшь-цель на Днепропетровскую область через Запорожскую область.В Одессе прогремели по меньшей мере 2 взрыва, сообщают о работе ПВО.Еще около 4 бортов над Воронежем.По 5 бортов тактической авиации на Брянщине и в акватории Черного моря.Повторная работа ПВО в Одесской области.Успешная работа ПВО на Юге.Пуск ракеты или фальшь-цели в направлении Одесской области.На Севере и Юге угроза из-за разных типов тактической авиации – Су-34, МиГ-31БМ.Тревогу объявили в нескольких областях. В частности, в Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской областях. Позже воздушная тревога начала распространяться по Украине.



Карта воздушной тревоги / Скриншот