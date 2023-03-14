Почти по всей Украине четвертый раз за день раздавались тревоги: оккупанты поднимали авиацию
Российские оккупанты никак не успокоятся и продолжают атаковать украинские города. В частности, существует опасность нанесения ударов опасными ракетами типа "Кинжал". Из-за поднятия в небо самолетов-носителей этого оружия в Украине звучала тревога несколько раз.
Во вторник, 14 марта, оккупанты в очередной раз активизировались и атаковали украинские города. Тревоги звучали целый день. Все, что о них известно, читайте в этом материале 24 Канала.
Обратите внимание Только такой метод: военный эксперт объяснил, как уберечь украинцев от ракетных атак20:10 Отбой воздушной тревоги объявили во всех областях, кроме Луганской и временно оккупированного Крыма.
19:12 По всей территории Украины в четвертый раз объявили воздушную тревогу. По данным мониторинговых пабликов, зафиксирована активность стратегической авиации врага в Западном регионе России. Возможно боевое применение самолетов.
Также произошел взлет МиГ-31К ВВС России – носителя гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". Его могут сопровождать истребители Су-30СМ.16:49 Прозвучали отбои третьей за день масштабной воздушной тревоги.16:26 По всей Украине в очередной раз раздалась воздушная тревога. Все потому, что произошел взлет МиГ-31К ВВС России, который могут сопровождать истребители Су-30СМ. МиГ-31К является носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить.14:55 Прозвучали отбои второй за день масштабной воздушной тревоги.
14:31 Мониторинговые группы сообщили, что произошел взлет МиГ-31К ВВС России. А вместе с ним – истребителей сопровождения Су-30СМ.
Заметим, что МиГ-31К – это носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить.
Карта воздушной тревоги / Фото "еМапа"11:17 Отбой авиационной угрозы.11:10 В Киеве и других областях – отбой воздушной тревоги.11:02 В Николаевской области снова объявлена воздушная тревога. В то же время сообщается о взрывах в Очакове.11:01 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что те ракеты, которыми сейчас часто по одной обстреливают с севера и с юга с воздуха, – скорее всего, противорадарные. Оккупанты ищут нашу ПВО.11:00 На Севере без изменений, большое количество авиации. Были фальшь-цели на Шостку и на Днепр ранее.10:58 Тревога снова движется на Юг. По сообщению мониторинговых групп, самолеты вернулись на пусковые рубежи.10:55 Два разведывательных БПЛА продолжают работать вдоль границы на севере.10:46 На Юге начались отбои воздушной тревоги.10:42 В небе находится: 3 борта тактической авиации России в акватории Черного моря, 4 над Брянской областью, 2 над Курской, 4 над Воронежской областью. Относительно цели в направлении Днепропетровщины – она исчезла над Запорожской областью, возможно – попадание возле линии фронта.10:40 Есть еще несколько целей в сторону Чернигова, пока они находятся на территории России. Возможно, фальшь-цель, оставайтесь в безопасном месте.10:39 В Херсоне снова слышны взрывы.10:38 В Черном море также 5 бортов тактической авиации, были запуски в сторону Одессы, однако, предварительно, прилеты не зафиксированы, отработала ПВО над Одесской областью (предварительно 4 ракеты удалось сбить).10:37 На Севере все спокойно, пока запуски не зафиксированы, в том направлении 5 бортов врага в районе Курска/Брянска и 4 борта над Воронежем.10:36 Ракета или фальшь-цель на Днепропетровскую область через Запорожскую область.10:35 В Одессе прогремели по меньшей мере 2 взрыва, сообщают о работе ПВО.10:27 Еще около 4 бортов над Воронежем.10:26 По 5 бортов тактической авиации на Брянщине и в акватории Черного моря.10:21 Повторная работа ПВО в Одесской области.10:19 Успешная работа ПВО на Юге.10:06 Пуск ракеты или фальшь-цели в направлении Одесской области.10:04 На Севере и Юге угроза из-за разных типов тактической авиации – Су-34, МиГ-31БМ.10:03 Тревогу объявили в нескольких областях. В частности, в Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской областях. Позже воздушная тревога начала распространяться по Украине.