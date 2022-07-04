В российском "Вкусно и точка" продают бургеры с насекомыми, а булки воруют вороны
Российская сеть фаст-фудов "Вкусно и точка" стремительно набирает популярность, однако несколько сомнительную. После булочек с плесенью россияне заметили бургеры с остатками насекомых.
В сети "Вкусно и точка" подают еду с насекомыми
Россия с гордостью и помпезностью открыла сеть фаст-фудов "Вкусно и точка" на базе покинувших страну-агрессорка ресторанов McDonald's. Но владельцы "Вкусно и точка" забыли позаботиться о качестве, из-за чего заведения вряд ли пройдут санитарную проверку, пишет 24 канал.
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Сначала россияне жаловались, что в сети ресторанов в Москве подают испорченные бургеры, булочки которых – с плесенью. Также они жаловались на испорченный сырный соус.
Сначала в компании не смогли объяснить причину, почему продают испорченные бургеры. Но потом заявили, что проверили все соусы и сообщили о просроченной партии.
Теперь россияне жалуются, что в сети "Вкусно и точка" подают еду с насекомыми. Об этом они жалуются в социальных сетях, публикуя соответствующие фотографии. Выглядит противно. Россиянин заказал тост, а получил лишнюю порцию белка.
В сети "Вкусно и точка" подают еду с насекомыми / Фото из российских соцсетей
Во "Вкусно и точка" продают тосты с насекомыми / Фото из российских соцсетей
В тостах у "Вкусно и точка" обнаружили лапки насекомых / Фото из российских соцсетей
Вороны воруют булки
Также в социальных сетях россияне публикуют видео, как вороны воруют булки, предназначенные для ресторанов "Вкусно и точка". Один из таких случаев зафиксирован в Москве возле станции метро "Селигерская". Там мужчины заметили ворон, ворующих булки с уличного склада. Они шутят, что потом люди будут доедать за птицами.
Вороны воруют булки – видео
Также ворон, клюющих булки "Вкусно и точка", заметили еще и в Алтуфьеве, что под Москвой. Россияне уже готовы бойкотировать сеть, возникшую на базе McDonald's.
Вороны, клюющие булки "Вкусно и точка" – видео
Что известно о сети ресторанов "Вкусно и точка"
- Американская корпорация McDonald's в начале марта объявила о прекращении работы в России из-за войны в Украине. В России закрыли 850 заведений McDonald's, однако продолжили платить зарплату 62 тысячам сотрудников.
- В мае Mcdonald's продала российскую сеть партнеру, текущему лицензиату Александру Говору. После этого сеть начала работать под брендом "Вкусно и точка", открывшись 12 июня.
- Меню обновленного ресторана осталось таким, как у McDonald's, однако из названия блюд забрали приставку "мак".
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