Смартфон Xiaomi Mi 8 получил очень хорошие отзывы относительно работы камеры

Во время презентации флагманского смартфона Xiaomi Mi 8 компания представила оценку ресурса DxОmark относительно работы камеры устройства. По мнению экспертов, производительность камеры просто поражает.

Об этом пишет prostotech.com.

Производители установили на Mi 8 новый стандарт производительности камеры. Таким образом, флагман от Xiaomi оказался на 5 строчке в рейтинге DxОmark.

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Как известно, Mi 8 оснащен двумя камерами на 12 Мп с 4-осевой оптической стабилизацией изображения (OIS), широкоугольным модулем и светодиодной вспышкой.



Фото, сделанные Xiaomi Mi 8

В DxОmark оценили камеру Mi 8 99 очками (105 в фотосъемке и 88 в видеосъемке). В частности, специалисты выделили удачное сочетание экспозиции с расширенным динамическим диапазоном в большинстве сценариев освещения, приятные и насыщенные яркие цвета с нейтральным балансом белого при ярком свете и, как правило, хорошо контролируемые артефакты. Она также имеет быструю и точную автофокусировку и создает хорошие снимки с эффектом боке с плавными переходами в размытый фон с правильной формой.

Видеосъемку специалисты DxОmark оценили в 88 баллов, в частности здесь заметили способность быстро сфокусироваться на объекте, предлагая хорошие возможности отслеживания.

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Камера Xiaomi Mi 8 получила очень положительные отзывы